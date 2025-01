Top 5 biljaka za nemarne: One će preživjeti i zaboravljivima

Ako želite unijeti dašak prirode u dom, uredite mali kućni vrt. Ako vam to dosad nije uspjelo zbog nakrcanog rasporeda, poslovnih putovanja i drugih obaveza, zaboravljate i na to da bi biljke trebalo redovito zalijevati, ima rješenja. Birajte one koje ne zahtijevaju previše brige. Donosimo pregled pet biljaka koje su među najmanje zahtjevnima:

1. Aloe vera

Važno je da u tegli ima dovoljno prostora za razvoj korijena. Voli biti okupana suncem, ali ne direktno pod sunčevim zrakama, pa je možete smjestiti u blizini prozora na istoku ili jugu zgrade. Kako stari, ipak joj je potrebnija sjena, pa računajte s tim da biste je nakon dvije, tri godine trebali premjestiti u zaklonjeni, ali osunčani dio stana. Ljeti je treba zalijevati jednom tjedno, a zimi je dovoljno jednom mjesečno. Kad biljka dozre, nakon četiri do pet godina rasta, možete otkinuti listove i od soka koji iscijedite od njih pripremiti masku za lice.

2. Svekrvin jezik

Poznata je i kao sanseverija ili sabljica, zbog listova koji oblikom podsjećaju na uokvirenu sablju. Idealna je za spavaće sobe jer tijekom noći proizvodi kisik, a to je kod biljaka rijetko. Tijekom toplijih mjeseci zalijevajte je od dva do tri puta mjesečno, a tijekom zime samo kad se zemlja već dobrano osuši. Ne smetaju joj kutevi u sjeni, s malo sunca, kao ni isušeni zrak, koji nas često muči u stanovima s centralnim grijanjem.

3. Krasula

Biljka ima mesnate listiće koji podsjećaju na sitne novčiće pa se naziva i Drvo novca, a u feng shuiju poznata je kao biljka koja privlači materijalno bogatstvo. Drevna kineska vještina kaže da ju je dobro držati blizu ulaznih vrata. Bez problema će rasti i u maloj teglici, a treba joj vrlo malo vode. Tijekom ljeta zalijevajte je jednom do najviše dva puta mjesečno, dok ju je tijekom zime dovoljno zalijevati jednom na mjesec.

4. Lisna begonija

Svojim ljubičasto-ružičasto-zelenim šarama na listovima oživjet će svaki prostor. Važno je osigurati joj dosta svjetlosti, no ne smije biti na direktnom suncu, osim zimi. Dovoljno ju je povremeno zalijevati, samo kad primijetite da je površinski sloj zemlje uistinu suh.

5. Dracena

Riječ je o izuzetno otpornoj biljci kojoj je potrebno samo malo dnevne svjetlosti i povremeno zalijevanje.Čak i ako dulje izbivate iz kuće i zaboravite je na mjesec, dva, važno je samo da ima dovoljno veliku posudu u kojoj se korijen može nesmetano razvijati. Dok je tako, biljka će se uspješno oporaviti i vratiti sjaj.