Top 5 razloga za ulaganje u kvalitetan gaming monitor

Gaming monitori brendova AOC, Philips i ASUS donose skup tehnologija koje izravno utječu na performanse u igri, vizualnu jasnoću i udobnost dugotrajnog korištenja.

1. Brzina osvježavanja (Hz) koja podiže razinu igre

Brzina osvježavanja određuje koliko se puta ekran osvježi u sekundi. Skok s uobičajenih 60 Hz na 144 Hz, 165 Hz ili 240 Hz donosi vidljivu razliku u fluidnosti pokreta i preciznosti praćenja mete. U natjecateljskim FPS i battle royale naslovima to znači brže uočavanje protivnika i glađe praćenje nišana, a u trkaćim igrama prirodniji osjećaj brzine.

ASUS i AOC modeli, poput ASUS TUF VG249QE5A, poznati su po stabilnim panelima s 144–240 Hz koji, uz odgovarajući frame rate iz grafičke kartice, smanjuju zastajkivanje i kidanje slike. Philips nudi uravnotežene opcije od 120 do 165 Hz, odlične za igrače koji žele kombinirati rad i igranje na istom monitoru. Viša frekvencija osvježavanja nije samo broj; to je promjena načina na koji doživljavate igru.

2. Vrijeme odziva i čistoća pokreta bez zamućenja

Vrijeme odziva mjeri koliko brzo piksel mijenja boju. Niže vrijednosti, poput 1 ms GtG ili MPRT, znače manje zamućenja i “ghostinga” pri brzim panoramama. To je presudno u scenama s puno kretanja, gdje svaka milisekunda čuva oštrinu objekata.

AOC gaming monitori često ističu MPRT načine za smanjenje zamućenja, ASUS nudi napredne načine sinkronog treperenja pozadinskog osvjetljenja (primjerice ELMB varijante), dok Philips implementira učinkovite overdrive postavke i dobro kalibrirane profile boja koji zadržavaju detalje bez umjetnih artefakata. Rezultat je čišća slika i konzistentan prikaz, pa igrač lakše čita situaciju na ekranu.

3. Sinkronizacija s grafičkom karticom i stabilnost prikaza

Tehnologije promjenjive brzine osvježavanja, poput AMD FreeSync Premium i GSync Compatible, usklađuju Hz monitora s brojem sličica koje isporučuje grafička kartica. Time se uklanjaju kidanje i trzanje slike te postiže stabilniji prikaz u širem rasponu performansi. To je posebno korisno u novijim naslovima gdje se broj FPSa mijenja ovisno o sceni.

ASUS i AOC modeli često nude širok VRR raspon preko DisplayPorta, dok Philips u mnogim serijama kombinira VRR s praktičnim postavkama za konzole. Podrška za HDMI 2.1 na odabranim modelima osigurava 4K pri visokim osvježenjima za igrače koji prelaze između računala i konzola. Kada je monitor usklađen s grafičkom karticom, i srednji FPS izgleda i osjeća se bolje.

4. Kvaliteta slike: boje, kontrast i HDR za dublji doživljaj

Bogate boje, visoki kontrast i podrška za HDR standarde daju scenama dubinu i realističnost. IPS paneli donose šire kutove gledanja i vjernost boja, VA paneli ističu se snažnim kontrastom, a novije tehnologije lokalnog zatamnjivanja i viši vršni sjaj pojačavaju HDR efekte. Za većinu igrača sRGB pokrivenost i dobro podešen gamma profil bit će sasvim dovoljni, dok entuzijasti i kreatori sadržaja cijene širu DCIP3 pokrivenost.

ASUS je prepoznat po preciznoj tvorničkoj kalibraciji i jasnim OSD alatima, AOC nudi dobar balans kontrasta i brzine, a Philips se ističe ugodnom reprodukcijom boja i korisnim načinima rada za filmove i rad. Uz HDR10 podršku i pravilno podešene postavke, detalji u tamnim područjima i nagli bljeskovi izgledaju uvjerljivije, što povećava imerziju bez napora za oči.

Foto: Bits And Bytes

5. Ergonomija, veličina i dugoročna vrijednost ulaganja

Udobnost je često zanemaren razlog, a čini razliku u dugim sesijama. Podesiva visina, zakretanje i nagib smanjuju naprezanje vrata i leđa. VESA montaža omogućuje fleksibilan raspored na stolu ili nosaču. Uz to, dobro osmišljen OSD s brzim prečacima (npr. Game Mode, Shadow Boost, Low Blue Light) pomaže da u sekundi prilagodite prikaz žanru igre.

Odabir dijagonale i rezolucije treba uskladiti s mogućnostima grafičke kartice. Za natjecateljsko igranje mnogima je idealan 24–27" FHD ili QHD pri 165–240 Hz, dok za avanture i strateške igre QHD ili 4K na 27–32" pruža više detalja i prostora na zaslonu. Ultrawide modeli proširuju vidno polje i povećavaju produktivnost izvan igre. Kvalitetan gaming monitor traje više godina, pa ulaganje ima smisla i kada kasnije nadogradite karticu ili ostatak konfiguracije.

Dodatnu vrijednost donosi pouzdana kupnja u specijaliziranoj trgovini. Racunala.hr nudi širok izbor AOC, Philips i ASUS modela, brzu i sigurnu dostavu diljem Hrvatske te praktične opcije plaćanja, uključujući obročno plaćanje do 36 rata bez kamata i plaćanje prilikom preuzimanja. Ako prelazite sa starijeg ekrana, mogućnost zamjene stare opreme uz popust olakšava tranziciju na višu klasu prikaza. Stručni savjeti i edukativni sadržaji pomažu ukloniti problem pogrešnog odabira specifikacija, a sudjelovanje na relevantnim gaming događanjima potvrđuje fokus na stvarne potrebe igrača.

Ulaganje u kvalitetan gaming monitor mijenja način na koji doživljavate svaku igru: od brzine reakcije i jasnoće pokreta do vjernih boja i ergonomije koja štedi energiju. Kada se tehnologija zaslona uskladi s mogućnostima računala i vašim preferencijama, razlika je očita i u natjecateljskim situacijama i u opuštenim večernjim sesijama.