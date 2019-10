Top 5 razloga zašto trebate biti zahvalni na starijoj sestri

1. Uz nju su šanse za razvod manje

Studija provedena na državnom sveučilištu Ohio pokazala je da se djeca, koja odrastaju uz braću i sestre, kasnije u životu rijeđe razvode. Razlog tomu je možda i taj što, recimo, stariji utječu na mlađe tako da izrastu u zrelije i manje egocentrične osobe.

Naime, iskustva iz djetinjstva uvelike utječu na nas i to u kakve ljude ćemo izrasti. Djeca koja odrastaju uz braću i sestre već od najranije dobi uče dijeliti i rješavati sukobe, a to je jako važno iskustvo za kasnije romantične veze. Starija sestra ima posebno jak utjecaj jer je često uzor mlađima.

2. Zbog nje su roditelji blaži prema mlađima

Odrastanje je uglavnom teže za stariju sestru nego za mlađu jer su roditelji tijekom njezinog odrastanja možda bili previše zahtjevni, previše su strahovali, imali prevelika očekivanja, griješili u mnogim stvarima i sl. Roditelji su, što je razumljivo, s drugim djetetom puno opušteniji jer imaju više iskustva. Dakle, imate li stariju sestru, budite zahvalni na tome.

3. Ona vas razveseljava i podržava

Starija sestra zna mnoge stvari koje može naučiti mlađu braću i sestre. Ona je saveznik koji vas podržava, motivira i uljepšava vam dane. Starija sestra često je inspiracija koja vam pomaže utabati životni put kojim ćete krenuti. Ona prepoznaje vaše sklonosti i talente i podržava vas u odlukama. Sasvim je normalno da mlađi imitiraju starije koji su zapravo temelj u oblikovanju njihove osobnosti.

4. Poboljšava mentalno zdravlje

Istraživači, koji se bave proučavanjem ovakvih tema, kažu da odrastanje sa sestrama smanjuje negativne emocije kod mlađih tinejdžera. Manja je vjerojatnost da će se u tom osjetljivom razdoblju života osjećati usamljeno, krivo i kao da ih nitko ne voli. Utjecaj braće i sestara jako je važan za emocionalni razvoj i može pomoći u suzbijanju depresije. Također, otkriveno je da vas sestra čini ljubaznijom i empatičnijom osobom.

5. Pomaže otkriti značenje bezuvjetne ljubavi

Starija sestra je netko tko vam uvijek čuva leđa, čak i kada odrastete, ta povezanost će i dalje biti jaka i važna. Sa sestrom uvijek možete razgovarati o svemu, ona će pažljivo slušati i biti vam podrška.

Sa sestrom je uvijek ugodnije podijeliti neke škakljive stvari nego sa roditeljima. A, ono najvažnije od svega, kada imate sestru, imate i najbolju prijateljicu u njoj koja neće samo tako nestati iz vašeg života. To je nešto na čemu trebate biti zahvalni jer puno ljudi nema takvu sreću, prenosi Bright Side.

Jeste li znali? Starije sestre su često deblje

Nakon što su proučavali 13.406 parova sestara u Švedskoj od 1991. do 2009. godine, stručnjaci su zaključili da su one starije češće teže, odnosno da imaju veći indeks tjelesne mase (BMI) i sklonije su tome da budu pretile. Pri rođenju su starije sestre uglavnom bile nešto lakše od mlađih, ali kada su odrasle, imale su prosječno 2,4 posto veći indeks tjelesne mase.

Uz to, otkrili su da one starije imaju 29 posto veću šansu da tijekom života nagomilaju višak kilograma, te čak 40 posto veći rizik od razvoja pretilosti. Postoji nekoliko teorija zašto je to tako. Jedna takva teorija je znanstvena, a teoretičar je profesor Wayne Cutfield s Instituta Liggins na Sveučilištu u Aucklandu. On smatra da su krvne žile, koje opskrbljuju fetus hranjivim tvarima, nešto tanje u slučaju prve trudnoće.

Kao posljedica toga, kaže, postoji mogućnost smanjenja opskrbe hranjivim tvarima, a to pak povećava šansu od pohrane viška masti - rezultat toga je manje učinkovit inzulin kasnije u životu.

Drugu teoriju razvila je dr. Maria Peña, ravnateljica Centra za kontrolu tjelesne težine u bolnici Lenox Hill u New Yorku. Primijetila je, kaže, da su majke sklonije previše hraniti svoje prvo dijete 'kako bi bilo zdravo', a takve prehrambene navike mogu se zadržati kod djeteta tijekom cijelog života.

Rivalstvo među braćom i sestrama još je jedna teorija. Moguće je da se starija sestra na neki način natječe s mlađom za hranu u kućanstvu. Gary Sacks sa Sveučilišta Deakin u Melbourneu u Australiji kaže kako je moguće da se na starije dijete troši više novca za sve pa tako i na hranu.

