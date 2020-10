Top 5 razloga zašto varaju žene, a zašto muškarci - i kad počinju

Žene će, ako varaju, s tim ponašanjem početi nakon treće godine braka, a muškarci malo kasnije od toga. Zajednički motiv oboje za preljub je dosada, no drugi se razlozi poprilično razlikuju po spolu

<p>Otkriveno je pet glavnih razloga zašto žene varaju, kao i činjenica da žene 'počinju lutati' otprilike nakon treće godine braka - pokazalo je novo istraživanje stranice IllicitEncounters.com na 2000 ljudi. Osim toga, u njemu su analizirani i motivi muškarca za preljub, a visoko na ljestvici i kod jednih i kod drugih je dosada u odnosu, piše <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/12926308/five-reasons-women-cheat-three-years-marriage/">The Sun</a>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ona testira odanost</strong></p><p>Zanimljivo je da su razlozi zašto muškarci varaju bili vrlo različiti, a momci su nedostatak seksa imenovali glavnim razlogom za varanje stalne partnerice, dok žene to nisu navele u svojih top pet razloga.</p><p>Studija je srušila i jedan popularan mit - da je muškarcima teže ostati vjernima. Naime, oni s prevarama obično 'kreću' nakon 3 godine i 10 mjeseci u braku, kasnije od žena.</p><h2>Top 5 razloga zašto žene varaju</h2><h2>Top 5 razloga zašto muškarci varaju</h2><p>- Nekoć smo prevare zvali 'sedmogodišnjim svrbežom' jer bi se obično događale u kriznoj sedmoj godini braka, no već dulje to je vrijeme preplovljeno. Čini se da su i ova zaključavanja u kuće rezultirala lošijim odnosima među partnerima i međusobnim udaljavanjem. Covid-19 je ubrzao taj trend - kaže stručnjakinja za seks i odnose s IllicitEncounters.com, Jessica Leoni.</p><p>Zanimljivo je kako, iako varaju, većina ljudi koji to čini ostaje s partnerima, a kao glavni razlog za ostanak navode loše financije i činjenicu da si ne mogu priuštiti samostalan život.</p>