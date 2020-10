Muški PMS postoji - a baš zbog njega on obožava jutarnji seks

Život je ipak pravedan - rekle bi žene, čiji ciklus traje mjesec dana, dok se muški svaki dan ponavlja. To su otkriće utvrdili znanstvenici, objašnjavajući da su svi ljudi ponekad 'robovi' svojih hormonalnih stanja

<p>Ženama se često predbacuje kako su robovi svog menstrualnog ciklusa koji im diktira raspoloženje, a to najčešće izgovaraju muškarci. No, kako se čini, sasvim neutemeljeno, tvrde znanstvenici.</p><p>Naime, oni su otkrili kako su i pripadnici jačeg spola također pod velikim utjecajem hormona. Samo, za razliku od žena, oni prođu kroz cijeli svoj ciklus u<strong> samo jednom danu</strong>, svakog dana svog života.</p><p>Evo kako on izgleda:</p><h2>Jutarnji dio ciklusa - nastup testosterona</h2><p>Kad se muškarac ujutro probudi, njegov je testosteron na samom vrhuncu, što ga čini punim energije, fokusiran je, druželjubiv, natjecateljski raspoložen i spreman za brzu reakciju.</p><p>Testosteron ga također čini <strong>sklonim ljutnji</strong>, što znači da sve što ih inače smeta ujutro im predstavlja najveću moguću provokaciju.</p><p>Osim toga, sav taj testosteron koji preplavljuje njegovo tijelo pokreće i libido, što objašnjava zašto muškarci misle da je <strong>seks </strong>ujutro odlična ideja, bez obzira na jutarnji zadah ili činjenicu da partnerica ništa ne vidi, ne čuje ni ne govori dok nije popila kavu. Seks je jedina takva "timska aktivnost" za koju je raspoložen, upravo zbog visokog hormona koji ga tjera na individualne aktivnosti.</p><h2>Popodnevni dio ciklusa - srednja razina hormona</h2><p>Iako još nije na svom dnu, u sredini dana testosteron je u silaznoj putanji te se nalazi na nekakvoj sredini.</p><p>Zbog toga je muškarac puno spremniji na<strong> suradnju s drugima</strong> i dogovor. Iako ga još drži energija od jutra, teško da će imati toliko puno elana. Zanimljivo je kako je ovo i najbolje doba za muškarca da ide na spoj jer su njegovi hormoni u ravnoteži te neće ispasti niti previše dominantan, niti previše podređen.</p><h2>Večernja razina testosterona - muškarac je gotovo žena</h2><p>Ovo je doba dana u kojoj je razina testosterona uvjerljivo najniža, a muškarac je u takvom stanju emotivniji, ranjiviji te "mazniji". Veće su šanse kako će pristati da radi nešto što inače ne bi, ne uzrujava se toliko i osjeća potrebu za bliskosti,<br/> Za sve one sklone manipulacijama, ovo je definitivno najbolje doba da traže partnera usluge ili samo da se složi s njima oko nečega. </p><h2>Prirodni dizači testosterona</h2><p>Postoji čitav niz aktivnosti tijekom dana koje mogu djelovati na privremeno dizanje testosterona, od gledanja filmova, sporta ili igranja igrica... No, tehnički, tri su faze glavni uzorak muškog hormonalnog ciklusa koji pomaže u lakšem razumijevanju muškaraca.</p>