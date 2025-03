Top 5 stvari koje morate vidjeti na Festivalu svjetla u Zagrebu

Festival svjetla u Zagrebu je ove godine krenuo 19. ožujka i trajat će sve do nedjelje 23. ožujka. U nastavku donosimo koje lokacije morate posjetiti ako idete u šetnju s djecom.

1. Tržnica Dolac

Kotač života donosi animirane prikaze iz prvih dana filmske umjetnosti ovog pionira. Dođite i proslavite Zagreb, njegove ljude i bogatu filmsku povijest! Animacije su na programu od 18 do 23 sata, a između svake projekcije bit će pauza od četiri minute.

2. Strossmayerov trg

Aerial ballet je svjetlosna instalacija u kojoj leptiraste skulpture lepršaju zrakom, vođene vjetrom. Ova prostorna scenografija oblikuje vizualnu simfoniju pokreta i svjetlosti, pružajući nezaboravan doživljaj. Instalacija se ponavlja svakih 15 minuta počevši od 18 sati.

Festival svjetla u Zagrebu | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

3. Svjetlosne klackalice na Trgu kralja Tomislava

Zakoračite na osvijetljeno igralište i otkrijte svjetlosne klackalice koje reagiraju na svaki vaš dodir. Svaki pokret mijenja intenzitet svjetla i zvuka, stvarajući spoj mirnih trenutaka i intenzivnih doživljaja, poput pravih dječjih igrališta. Uživajte u interaktivnoj igri i ponovno osjetite čaroliju djetinjstva.

Festival svjetla u Zagrebu | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

4. Trg Marka Marulića - Državni arhiv

Na Trgu Marka Marulića prikazuje se Fluid realities: The Alchemy of water. 3D projekcija na zgradi Hrvatskog državnog arhiva. Tu možete vidjeti povezanost vode, života i inovacija. Pratite kap vode koja putuje kroz rijeke, Jadransko more i dalje, spajajući prirodu i znanstvena istraživanja u jedinstvenom vizualnom doživljaju.

Festival svjetla u Zagrebu | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

5. Disko atrij/Atrij Galerije Klovićevi dvori

Tijekom Festivala svjetla, atrij galerije Klovićevi dvori postaje prostor gdje se klasična umjetnost susreće s energijom plesnog podija. Doživite ritam glazbe, svjetlosti i pokreta, uživajte u zabavi i opuštanju pod svjetlosnim točkama koje vas okružuju.

Festival svjetla u Zagrebu | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL