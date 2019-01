Top 7 savjeta za bolju erekciju - put do savršenog ljubavnika

Da bi imali dobru i zdravu erekciju, neophodan je dotok krvi u penis. No ponekad je to poremećeno iz raznih razloga - na neke od njih muškarci nemaju utjecaja, no na mnoge imaju.

- Ponekad problemi s erekcijom nisu vaša krivnja. Genetika i određena zdravstvena stanja, recimo, dijabetes ili bolesti srca, mogu stvarati poteškoće. Ono što loše utječe na vaše krvne žile ponekad je povezano s genetikom i nije vaša krivnja - kaže dr. Ryan Berglund, urolog iz Cleveland Clinic.

- Dok erektilna disfunkcija može pogoditi momke u bilo kojoj dobi, što ste stariji, šansa za probleme u seksualnoj izvedbi postaje veća - dodao je.

Ipak, napominje da mnogi faktori, koji utječu na zdravlje penisa i izvedbu u krevetu, u rukama su svakog muškarca, pod njihovom su kontrolom. Čak i kada postoje problemi s erekcijom na koje muškarac nema utjecaj, stanje se može poboljšati pripazi li se na neke stvari.

[video: 1193171 / ]

Savjetuje 7 promjena u navikama koje treba početi primjenjivati od danas:

1. Razbudite se uz kavu

Izbor pića u jutarnjim satima može odigrati ulogu u tome kaliko ćete biti dobri u spavaćoj sobi kasnije te večeri.

Prema istraživanju Sveučilišta 'Texas Health Science Centre' u Houstonu u SAD-u, muškarci koji popiju dvije do tri šalice kave na dan, imaju manje problema sa postizanjem erekcije od onih koji nemaju tu naviku.

Autori studije rekli su da kofein ima svojstva slična Viagri.

- To je stimulant koji pomaže arterijama u penisu da se opuste, a protok krvi povećava. Oba čimbenika potrebna su za jaku erekciju - napisali su.

Foto: Dreamstime

2. Vježbajte za jaču erekciju

- Kardio vježbe nisu dobre samo za vaše srce, već i za spolovilo. Muškarci koji redovito rade aerobne vježbe, obično imaju zdravije krvne žile od onih sa prekomjernom težinom, a one su presudne za erekciju - pojasnio je dr. Ryan Berglund.

Rekao je da, što intenzivnije vježbate, zdravlje vašeg penisa biti će bolje.

Osim toga, vježbanje pomaže tijelu u stvaranju spoja dušikovog oksida, a on doprinosi kvalitetnoj erekciji, rekli su autori istraživanja objavljenog u magazinu Journal of Sexual Medicine. No, napomenuli su da je puno bolje izabrati, recimo, trčanje od vožnje bicikla.

- Muškarci koji dugo vremena provode na biciklu mogu imati više problema sa erektilnom disfunkcijom. Krivac za to može biti ograničavajuća odjeća za biciklizam i oblik sjedala koji znaju oštetiti međunožje - kaže dr. Erin Michos, izvanredni profesor medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Johns Hopkins.

3. Pazite što jedete

Namirnice poput bobičastog voća, naranči, crnog vina, jabuka i kruški - doprinose jačoj erekciji.

Prema studiji iz Velike Britanije provedenoj na više od 25.000 muškaraca, oni koji su jeli više od tri porcije ovih namirnica tjedno, imali su 19 posto manje šanse za razvoj erektilne disfunkcije tijekom 10-godišnjeg praćenja u usporedbi s muškarcima koji nisu imali tu naviku, prenosi Men's Health.

Istraživači kažu da nabrojane namirnice obiluju flavonoidima koji arterije čine fleksibilnijima.

4. Prestanite pušiti

Penis će vam biti zahvalan ne prinesete li više niti jednu cigaretu ustima - više nikada u životu. Ono što nije dobro za vaše srce, nije dobro niti za vaše spolovilo.

Cigarete sužavaju žile i stvaraju probleme s cirkulacijom, a time i s dopremom krvi u penis. U konačnici to može rezultirati manjim spolovilom u erekciji. Tkivo s dugogodišnjim pušenjem cigareta postaje manje elastično pa je i penis u erekciji sve manji. Pušenje tako direktno može voditi i erektilnoj disfunkciji.

Istraživanjem provedenome u Iranu obuhvaćeno je više od 2800 pušača. Njih 25 posto prestalo je s tom navikom i nakon godinu dana došlo je do značajnih pozitivnih promjena u njihovoj erekciji. S druge strane, dio muškaraca koji tijekom istraživanja nisu prestali pušiti, nakon godinu dana su priznali da im je erekcija lošija nego prije.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Sveučilište Kentucky napravilo je studiju o seks životu pušača i nepušača. Otkrili su da ljudi koji ne puše više uživaju u seksu, odnosno, postižu višu razinu zadovoljstva. Na skali od 1 do 10, njihov užitak je 9. S druge strane, pušači su svoj užitak ocijenili s 5.

Muškarci koji su strastveni pušači, primijetit će, kažu stručnjaci, da su im katkad erekcije slabije, a mogu imati povremene epizode impotencije. Čak i kada posegnu za stimulansima, uspjeh može izostati upravo iz razloga što je tkivo penisa već oštećeno i više nije toliko elastično.

5. Opustite se

Stres je ozbiljan ubojica dobrog seksa. Ne samo da hormoni stresa, poput kortizola, sabotiraju sposobnost tijela za postizanjem kvalitetne erekcije, oni uništavaju intimnost među partnerima, a intimnost je vrlo važna za uspješan seksualni odnos, upozorava dr. Berglund.

Tijekom jednog istraživanja napravljenog u Japanu pokazalo se da su muškarci, koji su imali veću razinu kortizola u tijelu, bili lošiji na testovima seksualnog funkcioniranja. Testiranje je uključivalo koliko su sigurni u to da će dobiti erekciju, koliko često je erekcija bila toliko loša da je sama penetracija bila problem, koliko često im je bilo teško održati erekciju tijekom seksa.

Foto: 123RF

6. Ne pretjerujte s alkoholom

Jedna od direktnih posljedica prekomjernog uživanja u alkoholu je teško postizanje i održavanje erekcije. Alkoholna pića mogu u vama stvoriti osjećaj kao da ste 'seks mašina', ali penis neće imati takvo mišljenje kada dođe do akcije.

- Alkohol remeti živčane funkcije koje su odgovorne za kvalitetnu erekciju, što znači da pod njegovim utjecajem možete biti uvjereni kako ste spremni za seks, no zapravo ćete jednostavno biti previše iscrpljeni - objasnio je dr. Berglund.

Umjerena konzumacija alkohola, jedna do dvije čaše dnevno, nema lošeg utjecaja na erekciju.

7. Perite zube redovito

Ako ste sad pomislili 'kakve to veze ima?', slijedi znanstveno objašnjenje - ono što se događa u vašim ustima može utjecati na ono što se događa s vašim spolovilom.

Muškarci s parodontalnom bolešću ili bolesti desni zbog nakupljanja plaka, su pod dvostruko većim rizikom od pojave erektilne disfunkcije od muškaraca koji tih problema nemaju.

Naime, loša zubna higijena povezana je s povećanim brojem upala u tijelu, a time i sa rizikom od kardiovaskularnih bolesti. Kronične upale mogu oštetiti osjetljive stanice unutar krvnih žila - a krvne žile su ključne za ispravnu erektilnu funkciju.

VIDI OVO! HOROSKOP: Ovnovima će biti romantično, Rakovi su partijaneri, a kako ćete Vi dočekati Novu godinu?