7 savjeta za zadovoljstvo žene: Kako do višestrukih orgazama

1. Upravljate svojim emocijama

- Postati multiorgazmička žena je više način razmišljanja nego bilo što drugo - kaže Chris Rose, seks edukatorica na PleasureMechanics.com.

Upravljanje emocijama je prvi korak na putu do višestrukih orgazama - na to se kasnije nadovezuje izgradnja uzbuđenja. Sljedeći korak je učenje kako se opustiti. Dublji orgazmi su vrlo intenzivno stanje oslobađanja, pa morate biti spremni zaroniti u nepoznato i prepustiti se.

- Kada se vaš stav počne mijenjati, dva ili više orgazama mogu postati nešto sasvim normalno - dodaje Rose.

Foto: Thinkstock

2. Usporite ga

- Muška izdržljivost je presudna za žene koje mogu doseći veće razine zadovoljstva i više orgazama - objasnila je Kim Anami, holistička stručnjakinja za seks i veze.

Prosječnom muškarcu treba tri do sedam minuta da dođe do vrhunca. U isto vrijeme, prosječnoj ženi potrebno je 10 do 20 minuta. To je neusklađenost koju znanstvenici zovu 'pukotinom uzbuđenja' (the arousal gap).

Nameće se pitanje 'Kako zatvoriti tu pukotinu?'. Ženska predigra je jedna od najboljih tehnika jer vam omogućuje da krenete putem seksualnog uzbuđenja prije njega.

Foto: Dreamstime

3. Dopustite mu da bude velikodušan

Za muškarca nema ništa ljepše nego vidjeti ženu kako doživljava orgazam, ili više njih.

- Većina muškaraca je velikodušna i voljna pružiti puno zadovoljstva svojoj partnerici. Oni vole kada žena uživa u više orgazama. Ali, mnoge žene imaju problema u prihvaćanju toliko pažnje i puštanja erotskog fokusa na vlastito zadovoljstvo - pojasnila je Rose.

Želite li doživjeti uzbuđenje, dopustite si da budete zvijezda tog seksualnog iskustva. Ako imate nekih dilema u glavi poput 'sebična sam, previše uživam', sjetite se da pružanje užitka vama muškarcu predstavlja veliko zadovoljstvo. Zapamtite - blokade u glavi smanjiti će učinak bilo kakve stimulacije.

Foto: Thinkstock

4. Pomozite mu

- Za većinu žena, partnerove ruke i usta su najbolji alati za pomoć u dolasku do vrhunca, pa se pobrinite da točno zna kako i gdje ih koristiti - kaže Rose.

Pokažite mu gdje želite da vas dira, a zatim ga pustite da istražuje.

- Mnoge žene vole kombinaciju oralnog seksa sa nekoliko prstiju unutra. Ovo djeluje iz skroz dobrog razloga, omogućuje mu stimulaciju i vanjskog dijela klitorisa, i unutarnjeg. Pomaknite njegove ruke do mjesta koje želite da dirka i, naravno, dajte mu zvučne povratne informacije kako bi znao da je na pravom mjestu, i tako dok ne dođete do vrhunca - dodala je.

Foto: Dreamstime

5. Uzmite mali predah

- Nakon prvog orgazma, odvojite trenutak ili dva da uživate u osjećaju, prije nego ponovno počnete graditi uzbuđenje. Vaš sljedeći orgazam možda bude samo nekoliko minuta kasnije - savjetuje Rose.

- Usredotočite se na disanje. Kada se ljudi seksualno uzbuđuju, imaju tendenciju zadržavati dah ili disati plitko. Što više vježbate duboko disanje, više ćete se opuštati te povećati snagu i zadovoljstvo vašeg orgazma - dodala je Anami.

Foto: 123RF

6. Usredotočite se na orgazmični snošaj

- Jednom kada je unutra, nastavite sa stimulacijom klitorisa. Većina žena na svijetu ne doživljava orgazme samo zahvaljujući penetraciji, već zahvaljujući stimulaciji klitorisa - pojasnila je Rose.

- Za većinu žena to je način na koji mogu doći do punog, višestrukog orgazma tijekom seksa - dodala je.

Foto: Dreamstime

7. Ostanite povezani

Dublji vaginalni orgazmi ovise o dubokom stanju oslobađanja i otpuštanja. To je osjećaj da ste na istoj valnoj duljini kao i partner.

- Održavanje kontakta očima s njim je vrlo intenzivno dok vas u isto vrijeme prisiljava da budete ranjivi i otvoreniji, a upravo to je ključ za dublja orgazmična iskustva - objasnila je Anami.

- Nema ograničenja koliko orgazama žena može imati. Ako ne uspijete iz prvog pokušaja, ne brinite. Vježbanje je nešto u čemu oboje možete uživati - dodala je Rose, a prenosi portal Shape.

[video: 1197185 / ]

VIDI OVO! HOROSKOP: Svaki horoskopski znak ima svoju novogodišnju odluku, koja je Vaša?