Top 8 razloga za autosjedalice: U vašim rukama nisu sigurni

1. Suprotno od smjera vožnje za bebe

Kada je malo dijete okrenuto u smjeru vožnje, ogromne sile pritišću njegov vrat. One autosjedalice koje su okrenute u suprotnom smjeru pružaju odličnu zaštitu jer u tom slučaju gotovo da i nema sile koja pritišće na vrat, glavu i kralježnicu. Vrat i kralježnica djeteta ostaju u ravnini te postoji manja mogućnost za ozljede jer su im kritična područja dobro poduprta, piše What To Expect.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

2. Pojas od 5 točaka

Nakon što dijete navrši otprilike dvije godine života, najčešće je vrijeme za promjenu autosjedalice, a tada se ona može i okrenuti u smjeru vožnje. Takve autosjedalice u najvećem broju slučajeva imaju pet stupnjeva pojaseva te je dijete sigurno pri svim uvjetima vožnje. Pojas zadržava dijete na ramenima, bedrima i preponama te ravnomjerno raspoređuje sile prilikom udara.

3. Pružaju bočnu zaštitu

Većina današnjih autosjedalica ima pojačanu bočnu zaštitu od sudara, ali i ojačanu zaštitu od frontalnih sudara. Sjedalice su napravljene od upijajućeg materijala koji apsorbira i najteže udarce. Isto tako, dijete je u autosjedalici udobno smješteno, a nasloni za glavu sprečavaju da se ona naginje na stranu, ali s druge strane ne smanjuju vidljivost djeteta.

Foto: lev dolgachov

4. Sjedalica mora na stražnje sjedalo

Preporuča se da se sjedalica uvijek smjesti na stražnje sjedalo jer ste tako sigurni kako će u slučaju nesreće, dijete biti zaštićeno od udara zračnog jastuka. Osim toga, tako je i udaljenije od prednjeg stakla pa je i manja mogućnost od izlijetanja iz automobila te ozljeđivanja zbog velike količine razbijenog stakla.

5. Roditelj može mirno voziti

Jedan od praktičnih razloga jest taj što za vrijeme vožnje roditelji često provjeravaju svoje dijete i zapravo nisu koncentrirani na vožnju, a ako je dijete u sjedalici, ono je mirno i roditelj može biti siguran kako dijete neće ometati u vožnji.

6. Provjerite kako ste ih vezali

Vrlo je važno da svoje dijete dobro vežete u autosjedalici. Pojasevi moraju biti ravni, ne zapleteni, a važno je da ih dobro zategnete. Kod najmanje djece, ispod pojasa kod djetetove ključne kosti ne bi smjelo ostati više prostora od debljine jednog prsta, a kod autosjedalica grupe 1, između djeteta i pojasa ne bi smjelo ostati prostora više od debljine jednog prsta.

Foto: Petro Feketa

7. Samo autosjedalice su sigurne

Košare i nosiljke su odlična stvar za transport vašeg djeteta, no nisu dovoljno sigurne za vožnju u automobilu. One nisu prilagođene za vožnju te ne sadrže pojačane zaštite od mogućih sudara i udaraca. Autosjedalice su testirane baš za takve slučajeve te pružaju maksimalnu zaštitu vašeg mališana.

8. U vašim rukama dijete nije sigurno

Mnogi roditelji misle kako je njihovo dijete najsigurnije u njihovom naručju, no to nikako nije točno. Ako dolazi do sudara, djeteva će se težina umnogostručiti te će ono prije izletjeti iz krila svog roditelja. Zbog toga je veoma važno dijete prevoziti u adekvatnim sjedalicama jer tako je mogućnost njihove ozljede svedena na minimum.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: