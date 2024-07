Top 9 savjeta kako si povećati šanse da doživite orgazam

Lijepo je uživati u seksu s partnerom tako da oboje zajedno dođete do vrhunca, no to baš i nije česti slučaj. U prosjeku, muškarci tijekom odnosa dožive 20 posto više orgazama od žena, pokazuju istraživanja. S druge strane, gotovo četvrtina žena svaki tjedan sama dođe na cilj, u usporedbi s gotovo polovicom muškaraca koji se odluče na 'samostalnu djelatnost'.

POGLEDAJTE VIDEO: Neke poze u yogi mogu doprinijeti postizanju orgazma

Pokretanje videa... 00:35 Video: 24sata/pixsell

Stručnjaci to nazivaju 'razmakom između orgazama'.

Pritom nije stvar samo u tome da biste trebali poboljšati svoje vještine u krevetu, postoji čitav niz pomalo neočekivanih stvari koje mogu utjecati na libido i izvedbu. Sexpertica lista The Sun, Georgette Culley, otkriva devet neobičnih savjeta koji će vas natjerati da vrištite "da, da, da!".

1. Nosite čarape kao 'začin' seksualnom životu

foot in the socks | Foto: Yuganov Konstantin

Održavanje stopala toplim može pospješiti cirkulaciju krvi. Skromne pamučne čarapice čine se kao najmanje seksi komad odjeće i nešto što baš i ne doprinosi zavođenju partnera, no održavanje stopala toplima može potaknuti cirkulaciju krvi, uključujući i najvažnija područja tijela, erogene zone. Time se povećava osjetljivost kože i rastu šanse da doživite orgazam.

2. Postavite savršenu temperaturu u sobi

Pobrinite se da je temperatura u sobi oko 20 stupnjeva. Naime, ako želite da partner stigne do vaše G točke, ugodna temperature je ključna: Ne želite da bude ni prevruće ni prehladno, jer vam to može izazvati nelagodu i uništiti šanse za vrhunac. Zato, termometar u ruke i podesite grijalicu, ili klimu, ovisno o dobu godine.

3. Popijte nešto za živce i testosteron

Ako posežete za alkoholnim pićem da biste se opustili između plahti, to može biti velika greška. Alkohol usporava živčani sustav, pa je to teže doći do orgazma. S druge strane, dobra šalica čaja ili kave razbudit će vaš živčani sustav. Studije pokazuju da kofein može pomoći muškarcima u boljoj izvedbi u krevetu, tako što povećava razinu testosterona i smanjuje šanse za erektilnu disfunkciju.

4. Navalite na banane jer 'hrane' želju

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Banane su prepune hranjivih tvari koje mogu potaknuti proizvodnju testosterona. Na to, među ostalim, utječe kalij, koji može potaknuti proizvodnju testosterona, hormona koji potiče vaš seksualni nagon i pomaže vam da dulje izdržite u krevetu. Osim toga, daju energiju. Ukratko, ako planirate ludu noć, nećete pogriješiti ako prije toga pojedete bananu ili dvije.

5. Spavajte goli kako biste oslobodili oksitocin

Dok spavate goli, pojačava se proizvodnja oksitocina, hormona ljubavi i povezanosti, što vas približava spontanim trenucima strasti. Ako spavate s partnerom 'tijelo o tijelo', bez pidžame ili spavaćice, ma kako one ugodne i seksi bile (a najčešće ipak nisu), to bi moglo produbiti vašu intimnu vezu. Osim toga, češće će dovesti do spontanih strastvenih okršaja nego ako pored vas spava Miki Maus, ili Supermen.

6. Klonite se poliestera na krevetu

Prirodni ili poluprirodni materijali plahti i posteljine, kao što su pamuk, bambus, tencel, modal, svila i lan su idealni za vruće igre. Izbjegavajte plahte od 100-postotnog poliestera, koje mogu biti jako grube i zadržavati toplinu. Također, izbjegavajte sintetički saten, jer su skliske, vruće i užasno upijaju znoj. Što vam je među plahtama ugodnije, to je veća vjerojatnost da ćete doživjeti orgazam.

7. Neka soba dobro miriše

Foto: dreamstime/ilustracija

Mirisi mijenjaju igru u spavaćoj sobi, s tim da nije riječ samo o parfemu, gelu za tuširanje ili vodici poslije brijanja vašeg partnera. Jedan od najboljih mirisa za spavaću je lavanda, koja može pomoći da se opustite, odnosno smanjiti tjeskobu i depresiju te potaknuti dobro raspoloženje, što je savršeno za jačanje libida, pa i za poboljšanje erekcije, pokazuju studije. Bez obzira na to palite li mirisnu svijeću ili nekoliko kapi ulja lavande kapnete ispod jastuka, bit ćete na putu prema mirisnijoj i, hm, plodnijoj noći.

8. Obojite zidove u ljubičasto

U istraživanju provedenom na 2000 odraslih osoba, količina seksa kod ljudi varirala je ovisno o boji njihove spavaće sobe i posteljine. Ljudi s ljubičastim zidovima ili tonovima u sobama imali su odnose oko 3,49 puta tjedno. Iza njih su oni s crvenim zidovima ili naglascima u sobi (3,18), zatim oni s nebesko plavim (3,14), ružičastim (3,02) i crnim naglascima (2,99). Dakle, valjak u ruke i prefarbajte zidove, možda vam se češće posreći.

9. Hladan tuš podiže libido

Terapija hladnom vodom može povećati razinu testosterona i poboljšati seksualno zdravlje, što je čini dobrom za oba spola. Zato, sljedeći put kada poželite razbuktati strasti, preskočite toplu kupku i umjesto toga se istuširajte hladnom vodom.

Savjet više: Potrudite se podjednako

Foto: 123rf

Većina muškaraca toliko želi doći do svog vrhunca da i ne razmišljaju o tome što treba i želi osoba s kojom dijele spavaću sobu da bi također doživjela vrhunac. Muškarci su često sebičniji ljubavnici od žena, zbog čega njihov užitak češće nedostaje. Možemo pretpostaviti da je glavni razlog to da nisu upućeni u sve tajne ženskog tijela, a ne sebični, pa je na partnerici da muškarcu pokaže što joj sve sviđa. Dakle, manje filozofiranja, više pokazivanja. Učinite to zabavnim i ne razmišljajte previše, jer nemate ništa od toga da muškarca ostavite u uvjerenju da je seksualna zvijer, a da zapravo niste uživale, jer bez zdravog seksualnog života većina će veza krenuti nizbrdo.