Top ideja za blagdane: Darujte med s čilijem, čokoladne kuglice

Vrijeme je darivanja, za one s viškom ideja sjajno doba godina, za one s manjkom kreativnosti doba potrage, koja često prelazi u glavobolju. "Darivanje je jedan od načina povezivanja s nama dragim ljudima, izražavanje osjećaja i stvaranje uspomena koje traju." Upravo se tom misijom vodila Iva Špalj, osnivačica hrvatskog brenda Gifterija.

Ove je godine Gifterija predstavila tri nova proizvoda koji su brzo postali hit i među muškarcima i ženama. U ponudi su:

Bee Hot čili med – domaći med s dodatkom čilija koji oduševljava neočekivanim spojem slatkog i ljutog, savršen uz sireve, kolače ili kao dodatak napitcima.

Čokoladne kugle u kutijicama nalik na one za nakit – ručno rađene po Ivinim zamislima, idealne za pojesti samostalno, ali najljepše se pretvaraju u bogatu vruću čokoladu kada ih se prelije kipućim mlijekom.

Tri mirisna roll-ona – buđenje, pauza i sanjaj – posebni blendovi eteričnih ulja kreirani u suradnji s Bioetericom, namijenjeni poslovnim ljudima i svima koji trebaju energiju, smirenje ili opuštanje nakon dugog dana. Na predstavljanju u vinoteci Wine & Friends aromaterapeutica Anamarija Pažin Morović pokazala je kako svaki blend djeluje i kako pomaže održati ravnotežu tijela i uma.

Sve Gifterijine kutije dizajnirane su kao mali rituali – pažljivo spojeni proizvodi koji donose ljepotu, igru i dozu čarolije. Iva kaže da svaka kutija predstavlja mali umjetnički izraz koji jednako veseli onoga tko daruje i onoga tko prima.

Kako ulazimo u najčarobniji dio godine, Gifterija donosi inspiraciju i rješenja za savršene darove. A želite li biti sigurni da pokloni stižu na vrijeme, Iva savjetuje da se narudžbe obave što prije. Sve detalje možete pronaći na gifterija.com.