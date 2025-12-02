Iva Špalj iz Gifterije donosi inovativne darove: čili med, čokoladne kuglice i mirisne roll-one za poslovnjake. Ovo darivanje s pričom oduševit će svakog primatelja
Top ideja za blagdane: Darujte med s čilijem, čokoladne kuglice
Vrijeme je darivanja, za one s viškom ideja sjajno doba godina, za one s manjkom kreativnosti doba potrage, koja često prelazi u glavobolju. "Darivanje je jedan od načina povezivanja s nama dragim ljudima, izražavanje osjećaja i stvaranje uspomena koje traju." Upravo se tom misijom vodila Iva Špalj, osnivačica hrvatskog brenda Gifterija.
Ove je godine Gifterija predstavila tri nova proizvoda koji su brzo postali hit i među muškarcima i ženama. U ponudi su:
- Bee Hot čili med – domaći med s dodatkom čilija koji oduševljava neočekivanim spojem slatkog i ljutog, savršen uz sireve, kolače ili kao dodatak napitcima.
- Čokoladne kugle u kutijicama nalik na one za nakit – ručno rađene po Ivinim zamislima, idealne za pojesti samostalno, ali najljepše se pretvaraju u bogatu vruću čokoladu kada ih se prelije kipućim mlijekom.
- Tri mirisna roll-ona – buđenje, pauza i sanjaj – posebni blendovi eteričnih ulja kreirani u suradnji s Bioetericom, namijenjeni poslovnim ljudima i svima koji trebaju energiju, smirenje ili opuštanje nakon dugog dana. Na predstavljanju u vinoteci Wine & Friends aromaterapeutica Anamarija Pažin Morović pokazala je kako svaki blend djeluje i kako pomaže održati ravnotežu tijela i uma.
Sve Gifterijine kutije dizajnirane su kao mali rituali – pažljivo spojeni proizvodi koji donose ljepotu, igru i dozu čarolije. Iva kaže da svaka kutija predstavlja mali umjetnički izraz koji jednako veseli onoga tko daruje i onoga tko prima.
Kako ulazimo u najčarobniji dio godine, Gifterija donosi inspiraciju i rješenja za savršene darove. A želite li biti sigurni da pokloni stižu na vrijeme, Iva savjetuje da se narudžbe obave što prije. Sve detalje možete pronaći na gifterija.com.
