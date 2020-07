Top kremasta rumenila koja licu daju prirodno rumeni izgled

Usred izuzetno vrućih dana prednost dajemo rumenilima u kremi jer omogućuju prirodniji izgled, bolje se ponašaju na visokim temperaturama te dolaze u laganim formulama sa suptilno sjajnim česticama

<p>Make-up ljeti ima tendenciju rastapanja na licu, naročito ako je riječ o slojevima ili praškastoj formuli, čime se kremasto rumenilo postavlja u sam vrh top kozmetičkih formula. Jednostavno ga je nanijeti te licu daje prirodan, zdravi izgled, a nerijetko ima i blistave čestice koje imitiraju naturalni sjaj kože. Tekstura je gotovo nevidljiva, a upravo to odgovara dobu u kojemu nosimo minimalno podloge i šminke.</p><p>Iako su boje kremastih rumenila snažne, sama tekstura ostavlja eteričan, nježniji trag, tako da nijansa nije toliko intenzivna, već djeluje prirodnije. Cijena: L’Oréal Paris Infallible Paint Chubby, 85 kn, drogerije</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Fascinantan art make-up</strong></p><p>Neka kremasta rumenila imaju dvostruku formulu te s druge strane sadrže highlighter koji se može kombinirati s rumenilom ili nanositi na druge dijelove lica, primjerice kapke ili ispod obrve. Cijena: Clarins Glow 2 Go Blush & Highlighter Duo 242,10 kn, Douglas</p><p>Nijanse lososa, maline i nježne baby roze najpopularnije su radi decentnog izgleda kože. Cijena: Maybelline Dream Matte Blush, 33,55 kn, drogerije</p><p>I narančasta ima svoje poklonice, idealna je za djevojke koje imaju topliju nijansu tena, primjerice brinete. Cijena: Dermacol Blush & Glow, 58 kn, drogerije</p><p>Blaga nijansa roze boje odgovara svim tipovima kože, od plavuše i crvenokose do brinete i crnke. Sadrži sjajne čestice koje licu daju nježan, blistavi look. Cijena: Douglas Blushy Blush 89,91 kn, Douglas</p>