Top lokacije za putovanje 2026.: Nude avanturu i sjajna iskustva

Uluru, Australija Zašto ići: Značajna obljetnica – i novi način hodanja po drevnoj, svetoj zemlji U listopadu 2025. obilježeno je 40 godina otkako je povijesni Uluru Handback vratio ovo sveto mjesto njegovim tradicionalnim vlasnicima Anangu – prekretnica koja nastavlja mijenjati način na koji se Australija odnosi prema aboridžinskim nalazištima. Nacija je prešla dug put otkako su posjetitelji nekada bili poticani da se penju na ono što je tada bilo poznato kao Ayers Rock, praksa koja je formalno zabranjena 2019. Danas Anangu pričaju svoje priče pod vlastitim uvjetima, a putnici se mogu povezati s ovom drevnom zemljom na dublje i smislenije načine. Najveći trenutak godine bit će pokretanje Uluru-Kata Tjuta Signature Walk: petodnevnog i četveronoćnog putovanja koje povezuje uzvišene kupole Kata Tjute s podnožjem svjetski poznate crvene stijene. Ruta prati 54 km (33,5 m) staza mapiranih Ananguom kroz pustinjsku hrastovu šumu, ravnice spinifexa i područje crvenih dina koje je inače zatvoreno za javnost. To je ujedno i jedini način na koji putnici mogu spavati unutar Nacionalnog parka Uluru-Kata Tjuta – rijetka privilegija omogućena desetljećem suradnje s tradicionalnim vlasnicima – boraveći u prekrasno uređenim eko-kampovima i novom domu koji je dizajniran da se stopi s pustinjskom paletom. Već proglašen jednom od Velikih šetnji Australije, spaja planinarenje uz izlazak sunca, terase za promatranje zvijezda i radionice koje vode autohtoni stanovnici, s dijelom prihoda koji se vraća izravno partnerima u zajednici. Izvan staze, putnici mogu doživjeti dva izvanredna noćna krajolika: Wintjiri Wiru, iskustvo pripovijedanja dronovima i svjetlom koje vode Anangu iznad pustinje; i Polje svjetlosti, koje obilježava svoju 10. godišnjicu 2026. kao sada već kultna instalacija Brucea Munroa od 50 000 svjetlećih stabljika. – Ellie Cobb | Foto: BENEDETTA BARBANTI