Top lokacije za putovanje 2026.: Nude avanturu i sjajna iskustva

Putnički stručnjaci BBC Travela objavili su svojih 20 najboljih mjesta za putovanja u 2026. godini. Njihov izbor ne čudi jer ove lokacije jedinstveno spajaju kulturno bogatstvo, prirodne ljepote i obiteljske avanture. Iako priznaju da obožavaju Dubrovnik i Rim, ovoga puta odabrali su manje razvikane destinacije.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Alžir: Dom veličanstvenih rimskih ruševina, nadrealnih pustinjskih krajolika i povijesnih gradova s očaravajućom mješavinom arhitektonskih stilova. Dugo je bio problem turistima zbog kompliciranog viznog sustava no i to se mijenja. Uvode izdavanje viza po dolasku za putnike na organiziranim putovanjima. Novi obilasci koje je pokrenuo niz velikih operatera također olakšavaju posjet 2026. Posjetite glavni grad Alžir, koji čuva ostatke tri tisućljeća okupacije. U blizini se nalaze prostrane, dobro očuvane rimske ruševine u Timgadu, kao i one u Djémili, obje s malo gužve. Valovite dine alžirske Sahare protežu se stotinama kilometara dalje, a grad oaza Djanet služi kao središte za istraživanje pustinje.
| Foto: Leonid ANDRONOV
Dolina Colchagua, Čile: Dva sata južno od Santiaga, čileanska dolina Colchagua proteže se od snježnih Anda uz argentinsku granicu do Tihog oceana. Dok mnogi putnici samo slete u Santiago na putu do Patagonije ili Atacame, kretanje prema jugu iz glavnog grada na višednevnom putovanju automobilom otkriva povijesne hacijende, slikovite planinarske staze i srce čileanske međunarodne vinske scene. Mnogo prije nego što je Vik – obližnji luksuzni hotel-vinar u Cachapoalu – proglašen najboljom vinarijom na svijetu za 2025., etablirana imanja Colchagua poput Viu Manent, Los Vascos, Casa Silva i MontGras privlačila su posjetitelje na opuštene degustacije. Putnici također mogu spavati među vinovom lozom.
| Foto: Chile
Cookovi otoci: Njegovi stanovnici vole biti posjećeni – uostalom, oni su ekstroverti Južnog Pacifika. Ipak, u usporedbi s drugim destinacijama u Oceaniji poput Fidžija, broj turista je nizak pa se osjećate kao dobrodošli posjetitelj u njihovom svijetu, a ne turist u odmaralištu. Rarotonga, najveći i najnaseljeniji otok, ima samo 67 četvornih kilometara, ali sve što je lijepo u Južnom Pacifiku skriveno je u njemu. Novi val luksuznih boravaka bosih nogu transformira otoke, a 2026. godina vidjet će veliki korak u očuvanju kulture i okoliša.
| Foto: Andrea Izzotti
Kostarika: Putnici koji posjete ovu malenu srednjoameričku naciju pronaći će rijedak spoj divljine i blagostanja. Prašuma se prelijeva na prazne plaže i tirkizne uvale, a Tihi ocean proteže se uz obalu koja unutar jednog poluotoka sadrži 2,5% poznatih kopnenih vrsta na svijetu. Probudit ćete se uz zvuk majmuna urlikača, veslati kroz estuarije mangrova ili pješačiti u dubinama Nacionalnog parka Corcovado. Izravni letovi iz glavnog grada San Joséa do obližnjeg Puerto Jiméneza olakšavaju dolazak do ovog udaljenog kutka. Poluotok Osa poziva putnike da uspore i povežu se s elementarnom privlačnošću oceana, istovremeno pomažući u njegovoj zaštiti. U svijetu pretjeranog turizma, ova divlja obala dokazuje da luksuz i održivost mogu dijeliti isti val.
| Foto: Visit Costa Rica
Hebridi: Škotsko otočje raspršeno je duž divlje atlantske obale. Dugo su mamili putnike svojim svetim mjestima koja ubrzavaju puls, plažama brodoloma i bliskim zajednicama. A ove godine mnogi imaju mnogo više za pohvaliti se. Na sjevernom vrhu Vanjskih Hebrida nalazi se dugo očekivani centar za posjetitelje za Calanais Standing Stones, mistični kameni krug u obliku križa koji prethodi Stonehengeu. Daleko na jugu, slijetanje na neobičnu pistu za plimne plaže zračne luke Barra još uvijek se čini kao povratak u prošlost. Otok kredastih uvala i srednjovjekovnog dvorca Kisimul dobiva svoju prvu destileriju viskija, stavljajući malo selo Borve na globalnu kartu žestokih pića. Viski je već u DNK-u Islaya na Južnim Hebridima, a potražnja za škotskim single maltom s visokim udjelom tresetnih vlakana i dalje mijenja oblik otoka.
| Foto: PROFIMEDIA
Ishikawa, Japan: Doživite imerzivne tradicije bez gužvi. Zaslužio je mjesto na BBC-jevoj listi za 2026. zahvaljujući prefekturi Ishikawa, regiji koja predstavlja autentičnu kulturu i obrtništvo daleko od uobičajenih turističkih središta. Glavni grad Ishikawe, Kanazawa, poziva putnike da prošetaju povijesnim gejša četvrtima i isprobaju radionice zlatnih listića i studije za bojenje svile, nudeći dublji uvid u japansku baštinu. Do njega se može doći bullet vlakom iz Tokija. Dom je Kenrokuena, jednog od najpoznatijih japanskih vrtova, kao i cvjetajućeg svijeta tradicionalnih obrta.
| Foto: Taira Masao
Komodo otoci, Indonezija: Izdižući se iz tirkiznog Floresovog mora, Komodo otoci ostaju jedno od najvećih svjetskih scena divljih životinja. Unutar ovog nacionalnog parka, koji je na UNESCO-vom popisu svjetske baštine, ružičaste pješčane plaže susreću se sa savanskim brdima, koraljni vrtovi vrve divovskim ražama, a posljednja divlja populacija komodo varana na svijetu slobodno luta. Poboljšani pristup – izravni letovi iz Singapura i Kuala Lumpura do ulaznog grada Labuan Bajo – olakšavaju pristup, dok stroge dozvole i planinarske ture koje vode rendžeri osiguravaju da prihodi od turizma podržavaju lokalne zajednice i očuvanje staništa. Putnici mogu istraživati jednodnevnim brodom, boraviti u eko-ložama na obližnjim otocima ili ploviti između udaljenih uvala na tradicionalnim finisi plovilima za dublju vezu s arhipelagom.
| Foto: Don Chansiriwong
Loreto, Baja California Sur, Meksiko: Kako se bliži 30. obljetnica Nacionalnog parka Loreto Bay, njegova priča o očuvanju prirode nastavlja se produbljivati. Park štiti više od 200.000 hektara Kalifornijskog zaljeva – dom plavih kitova, morskih kornjača i kolonija kalifornijskih morskih lavova – i ostaje jedna od najutjecajnijih ekoloških pobjeda Meksika vođenih od strane lokalnih zajednica. Razvijaju se i dva nova nacionalna parka – Nopoló i Loreto II – otvarajući tisuće hektara pustinjskih kanjona, mangrova i koridora za divlje životinje. Bivši ribari, sada obučeni vodiči, vode kajakaške izlete kroz pustinjske otočiće i izlete promatranja kitova.
| Foto: Galyna Andrushko
Crna Gora: Jedna od najmlađih suverenih država na svijetu, slavi svoj 20. rođendan 2026. godine. S populacijom manjom od 650.000 ljudi i mješavinom ilirskih, rimskih, osmanskih i jugoslavenskih utjecaja, ova mlada balkanska nacija postala je prvenstveno poznata po svojoj obali - posebno po veličanstvenoj uvali Boke Kotorske s dobro očuvanim mletačkim ispostavama i utvrđenim starim gradovima. Njena jadranska odmarališta sve su popularnija među putnicima koji gledaju dalje od prepunih, trendovskih obala. Ipak, malo posjetitelja istražuje unutrašnjost zemlje, gdje riječne ravnice ustupaju mjesto krškim liticama i impozantnim vrhovima. Među najznačajnijima su bivša kraljevska prijestolnica Cetinje, gdje skupina samostana, palača i muzeja pruža uvid u povijest zemlje, te žarište bioraznolikosti Skadarsko jezero, jedan od najvažnijih rezervata ptica u Europi, s oko 281 vrstom.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Obala Oregona, SAD: Protežući se gotovo 590 kilometara od dramatičnih litica klanca rijeke Columbije na sjeveru do visokih šuma sekvoje na jugu, obala Oregona očaravajuća je mješavina snage i ljepote. A zahvaljujući zakonu iz 1967., Oregon je jedina država u zemlji čija je cijela obala besplatna i javna za sve. Obale udarane valovima, guste zimzelene šume, usamljeni svjetionici koji vire iz magle, a kitovi se migracijom probijaju do mora iz malih ribarskih zajednica. Iako manje posjećene od kalifornijske obale, bijele pješčane plaže i zamračeni rtovi duž ovog dijela autoceste US-101 jedno su od lokacija koje morate posjetiti.
| Foto: Lembi Buchanan
Oulu, Finska: Smješten odmah ispod Arktičkog kruga, Oulu 2026. godine stupa u središte pozornosti kao jedna od europskih kulturnih prijestolnica – prekretnica koja obećava promijeniti način na koji putnici doživljavaju mirniji sjever Finske. Ovo priznanje samo se dodaje na njegov rastući popis: grad je već domaćin Svjetskog prvenstva u sviranju zračne gitare i samoproglašena je svjetska zimska biciklistička prijestolnica. Grad i okolna sela bit će domaćini cjelogodišnjeg kulturnog programa s pop-up performansima, umjetničkim instalacijama i izložbama. Jedan od vrhunaca je Arctic Food Lab, koji u prvi plan stavlja nordijsko-arktičke okuse. Osim kulturnog programa, tu su i vjetroviti otoci za istraživanje, šetnje uz zalazak sunca uz svjetionike i - naravno - suštinska kultura finske saune.
| Foto: IMAGO/IMAGOSTOCK&PEOPLE
Philadelphia, SAD: Sjedinjene Američke Države rođene su u Philadelphiji 4. srpnja 1776. 2026. grad ponovno zauzima središnje mjesto dok slavi 250. obljetnicu nacije cjelogodišnjim programom povijesti, sporta i umjetnosti. Glavni događaj je 52 tjedna prvih - gradska serija koja obilježava 250 godina pionirskog duha Philadelphije. Svake subote, drugo susjedstvo organizira "Prvogodišnjicu" kojom se slavi inovacija ili znamenitost Philadelphije. Od veljače do rujna 2026., Franklin Institute je domaćin izložbe Universal Theme Parks, nudeći putnicima uvid iza kulisa u inženjering i dizajn jednog od najpopularnijih svjetskih tematskih parkova. Mural Arts Philadelphia, najveća nacionalna organizacija za javnu umjetnost, održat će više od 50 radionica koje vode umjetnici. Philadelphia je i domaćin utakmica FIFA Svjetskog prvenstva kao i MLB All-Star utakmice,
| Foto: PROFIMEDIA
Phnom Penh, Kambodža: Dugo u sjeni Siem Reapa, glavni grad samouvjereno korača u 2026. pokretanjem nove međunarodne zračne luke Techo, najvećeg infrastrukturnog projekta ikada u Kambodži. Očekuje se da će futuristički terminal – ukrašen divovskim srebrnim Budom – poboljšati međunarodni pristup, s novim rutama iz UAE, Turske, Kine i Japana, što će grad učiniti lakšim za dosezanje nego ikad. Grad koji je prije 15 godina imao samo jedan semafor sada je izložbeni prostor održivog urbanog turizma, od svoje nove Chaktomuk Walk ulice – pješačke ulice uz rijeku koja se pretvara u vikend festival kmerske ulične hrane, lokalnih obrta i žive glazbe – do električnih tuk-tukova u vlasništvu novootvorenog hotela Rosewood Phnom Pehn koji se koriste za prijevoz gostiju po gradu.
| Foto: PROFIMEDIA
Guimarães, Portugal: Stručnjaci BBC Travela odabrali su ovaj grad gdje se povijest susreće s kreativnom budućnošću. Zapanjujuće je ispod radara, a nalazi se samo 65 km od Porta. Njegova prekrasno očuvana srednjovjekovna jezgra splet je popločanih trgova i uličica prošaranih velikim palačama i terasastim restoranima, od mjesta s Michelinovim zvjezdicama do ležernih restorana i craft pivnica. U blizini je Citânia de Briteiros, drevno naselje na vrhu brda koje datira iz 9. stoljeća prije Krista. Grad ima mladenačku, kreativnu energiju zahvaljujući tome što je jedan od najstarijih sveučilišnih gradova u Portugalu, s gotovo polovicom stanovništva mlađom od 30 godina. Ove godine slavi 25 godina statusa svjetske baštine UNESCO-a i novu titulu Zelene prijestolnice Europe.
| Foto: StockPhotosArt.com
Samburu, Kenija: Iza vreve Nairobija i prometnih gužvi Masai Mare nalazi se okrug Samburu, udaljeni dio sjeverne Kenije. Ova često zanemarena regija izoštrava svoj fokus na astroturizma, otvorenjem dva kampa usmjerena na očuvanje prirode – Basecamp Samburu i Soroi Samburu Lodge. Putnici koji dolaze u polusušne krajolike uz rijeku Ewaso Nyiro pronaći će sve veći broj zaštićenih područja i projekata koji prikazuju tradicije naroda Samburu (Lokop). U Soroi Samburu Lodgeu, koji će biti u potpunosti otvoren do sredine 2026. godine, gosti mogu posjetiti lokalne projekte i razmjenjivati priče s članovima Samburua oko vatre. Pratite crne i bijele nosoroge uz pomoć baznog kampa Saruni ili pomozite u brizi za napuštene slonove u utočištu Reteti.
| Foto: PROFIMEDIA
Dolina Slocan, Britanska Kolumbija, Kanada: Smještena u dolini bistrih jezera i dubokih šuma, okružena planinama Purcell i Selkirk, ova regija odavno privlači putnike koji traže sirovu ljepotu. Godine 2026. Japansko-kanadska staza nasljeđa – ruta za samostalno vođenje u čast onih koji su ovdje zatočeni tijekom Drugog svjetskog rata – dodat će dublje značenje tom krajoliku. Nova staza od 60 km, dostupna automobilom, biciklom ili pješice, prati seoske ceste i željezničke staze, povezujući muzeje, memorijalne vrtove i izložbe koje vodi zajednica, a koje su razvile japansko-kanadske obitelji. Između zaustavljanja, putnici se mogu zaustaviti u kafićima koji nude prehranu od farme do stola, veslati po mirnim vodama jezera Slocan, razgledavati zanatske radionice, okupati se u termalnom izvoru ili vježbati shinrin-yoku u staroj šumi.
| Foto: PROFIMEDIA
Santo Domingo, Dominikanska Republika: Najstariji europski grad u Americi odabran je za domaćina 25. godišnjih Igara Srednje Amerike i Kariba od 24. srpnja do 8. kolovoza. Zbog toga je grad lani restauriran. Posjetitelji bi trebali istražiti bijele pješčane plaže i glazbenu scenu svjetske klase. Santo Domingo je središte kulture merenguea i bachate, koje pružaju pulsirajući soundtrack za veljački karneval i višednevni ljetni festival merenguea. Festival Isle of Light vraća se u ožujku, a dugo očekivani povratak nakon 10-godišnje stanke je gradski Presidente Festival – jedan od najznačajnijih glazbenih događaja Latinske Amerike, koji predstavlja velike dominikanske i latinoameričke talente.
| Foto: Yakov Oskanov
Urugvaj: Jedna od najmanjih nacija Južne Amerike, smještena između dvije najveće na kontinentu - Brazila i Argentine. Nudi blistav niz izleta s divljim životinjama, kolonijalne arhitekture i vjetrovitih dina – te je tiho postao jedna od najprogresivnijih destinacija u regiji. Dosljedno se svrstava među najsigurnija mjesta za LGBTQ+ putnike. Više od polovice stanovnika živi u Montevideu, živopisnom glavnom gradu koji ima osjećaj primorskog ljetovališta unatoč tome što je ostao prometna luka. Iako dugo u sjeni Buenos Airesa s druge strane rijeke Plate, Montevideo je također jedno od rodnih mjesta tanga, dom je odrezaka svjetske klase i domaćin je najduže karnevalske proslave u Južnoj Americi (koja traje najmanje 40 dana) od siječnja do ožujka.
| Foto: Daniel Ferreira-Leites Ciccarino
Uluru, Australija
Zašto ići: Značajna obljetnica – i novi način hodanja po drevnoj, svetoj zemlji
U listopadu 2025. obilježeno je 40 godina otkako je povijesni Uluru Handback vratio ovo sveto mjesto njegovim tradicionalnim vlasnicima Anangu – prekretnica koja nastavlja mijenjati način na koji se Australija odnosi prema aboridžinskim nalazištima. Nacija je prešla dug put otkako su posjetitelji nekada bili poticani da se penju na ono što je tada bilo poznato kao Ayers Rock, praksa koja je formalno zabranjena 2019. Danas Anangu pričaju svoje priče pod vlastitim uvjetima, a putnici se mogu povezati s ovom drevnom zemljom na dublje i smislenije načine.
Najveći trenutak godine bit će pokretanje Uluru-Kata Tjuta Signature Walk: petodnevnog i četveronoćnog putovanja koje povezuje uzvišene kupole Kata Tjute s podnožjem svjetski poznate crvene stijene. Ruta prati 54 km (33,5 m) staza mapiranih Ananguom kroz pustinjsku hrastovu šumu, ravnice spinifexa i područje crvenih dina koje je inače zatvoreno za javnost. To je ujedno i jedini način na koji putnici mogu spavati unutar Nacionalnog parka Uluru-Kata Tjuta – rijetka privilegija omogućena desetljećem suradnje s tradicionalnim vlasnicima – boraveći u prekrasno uređenim eko-kampovima i novom domu koji je dizajniran da se stopi s pustinjskom paletom. Već proglašen jednom od Velikih šetnji Australije, spaja planinarenje uz izlazak sunca, terase za promatranje zvijezda i radionice koje vode autohtoni stanovnici, s dijelom prihoda koji se vraća izravno partnerima u zajednici.
Izvan staze, putnici mogu doživjeti dva izvanredna noćna krajolika: Wintjiri Wiru, iskustvo pripovijedanja dronovima i svjetlom koje vode Anangu iznad pustinje; i Polje svjetlosti, koje obilježava svoju 10. godišnjicu 2026. kao sada već kultna instalacija Brucea Munroa od 50 000 svjetlećih stabljika. – Ellie Cobb
| Foto: BENEDETTA BARBANTI