Top prirodni načini za smirenje uma i smanjenje anksioznosti

U svijetu u kojem stres i ubrzan tempo života sve više pogađaju mentalno zdravlje, mnogi traže prirodne metode za smanjenje anksioznosti - bez lijekova ili složenih terapija. Stručnjaci navode više jednostavnih pristupa koji mogu pomoći u jačanju otpornosti i smirivanju tijela i uma
U nastavku donosimo deset provjerenih prirodnih pristupa koji mogu pomoći u smanjenju anksioznosti i jačanju mentalne otpornosti.
REDOVITA TJELESNA AKTIVNOST.
Fizička aktivnost, poput hodanja, trčanja, joge ili Pilatesa, može smanjiti simptome anksioznosti jer potiče oslobađanje neurotransmitera poput serotonina i GABA‑e koji poboljšavaju raspoloženje i opuštaju tijelo.
OGRANIČAVANJE UNOSA ALKOHOLA.
Prekomjerno konzumiranje alkohola može narušiti ravnotežu kemijskih tvari u mozgu koje reguliraju raspoloženje, a smanjenje unosa može dugoročno poboljšati simptome tjeskobe.
PRESTANAK PUŠENJA.
Tobak i nikotin povezani su s većim razinama anksioznosti; prestanak pušenja može poboljšati osjećaj smirenosti i stabilnosti raspoloženja.
SMANJENJE KOFEINA.
Kofein može pojačati napetost i otkucaje srca, što kod nekih osoba izaziva ili pogoršava osjećaje anksioznosti. Polako smanjivanje kofeina u prehrani može pomoći tijelu da se bolje nosi sa stresom.
KVALITETA SNA.
Dobar san ključan je za mentalno zdravlje. Stručnjaci preporučuju najmanje sedam sati sna dnevno i poboljšanje higijene spavanja kako bi se um smirio i regenerirao.
MEDITACIJA I MINDFULLNES.
Meditacija i tehnike prisutnosti (mindfulness) pomažu fokusiranju misli na sadašnji trenutak, što smanjuje brige i kronične misli koje često prate anksioznost.
URAVNOTEŽENA PREHANA BOGATA NUTRIJENTIMA.
Prehrana s puno voća, povrća, cjelovitih žitarica i proteina može pomoći stabilizirati šećer u krvi i pozitivno utjecati na raspoloženje.
DUBOKO DISANJE.
Vježbe dubokog disanja usporavaju disanje i otkucaje srca, pomažući tijelu da uđe u opuštenije stanje i smanji akutne simptome tjeskobe.
AROMATERAPIJA.
Korištenje eteričnih ulja kao što su lavanda ili bergamot može promovirati opuštanje te poboljšati raspoloženje i smanjiti fizičke simptome stresa.
ČAJ OD KAMILICE.
Istraživanja pokazuju da kamilica može imati umirujući učinak i značajno smanjiti simptome anksioznosti, osobito kod osoba s generaliziranim anksioznim poremećajem.
