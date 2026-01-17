Obavijesti

10 PROVJERENIH

Top prirodni načini za smirenje uma i smanjenje anksioznosti

U svijetu u kojem stres i ubrzan tempo života sve više pogađaju mentalno zdravlje, mnogi traže prirodne metode za smanjenje anksioznosti - bez lijekova ili složenih terapija. Stručnjaci navode više jednostavnih pristupa koji mogu pomoći u jačanju otpornosti i smirivanju tijela i uma
sad man covered his face
U nastavku donosimo deset provjerenih prirodnih pristupa koji mogu pomoći u smanjenju anksioznosti i jačanju mentalne otpornosti. | Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
