I zdravi ljudi teško podnose vrućine koje su zavladale ovih dana, dok oni koji imaju određenih zdravstvenih problema moraju imati na umu to da iscrpljenost organizma uslijed bolesti nosi povećan rizik od niza komplikacija. To se prvenstveno odnosi na ljude s povišenim tlakom ili bolestima srca i krvnih žila, na ljude koji boluju od KOPB i astme, dijabetičare i ljude koji imaju problema s bubrezima, no oprez se savjetuje svima. Neki lijekovi mogu povećati rizik od komplikacija uslijed vrućine, kao što su lijekovi za povišeni krvni tlak, oni za izmokravanje i slično. Zato je iznimno važno voditi računa o tome da se posavjetujete s liječnikom o potrebi da se prilagodi terapija te da redovito pijete propisane lijekove, ističu liječnici.