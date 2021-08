Georgina Tait je roditeljima otkrila najvažnije stvari na koje moraju obratiti pozornost kad putuju avionom s malom djecom. Ona se školovala se na prestižnom Norland Collegeu, zajedno s kraljevskom dadiljom Cambridges Marijom Borrall, a do lanjske godine je radila u aviokompaniji Etihad kao jedna od njihovih "letećih dadilja".

- Let može donijeti potpuno novu razinu tjeskobe, pa umjesto odlaska na odmor ili relativno ugodne aktivnosti, prožet je brigom hoće li se dijete loše ponašati, ali i hoće li dobro podnijeti dug put. Roditelji se nikad ne bi trebali osjećati krivima zbog puštanja crtića ili filmova tijekom leta kako bi se djeca zabavila - rekla je i predložila prilagodbu na vremenske zone čim uđete u avion.

Ovo su još neki od njezinih savjeta:

1. Koristite crtić da zabavite dijete

Roditelji se ne trebaju bojati korištenja zabavnih sadržaja tijekom leta kako bi se djeca - zabavila i zaboravila da putuju. Iako se može činiti da će to imati kontra efekt, "leteća dadilja" smatra da je to dobar način da se let podijeli na više cjelina. No, upozorila je i da zabavu treba koristiti umjereno.

- Ako djeca prekomjerno gledaju u ekran, mogla bi se toliko razbuditi da neće moći zaspati cijeli dan, a moglo bi im biti i loše - kaže.

2. Vrijeme spavanja vrijedi i u avionu

"Leteća dadilja" predlože roditeljima da se strogo pridržavaju vremena spavanja i prate vremenske zone. Putujete li daleko, kroz nekoliko vremenskih zona, dijete treba što prije prilagoditi na to, još za vrijeme leta. Stavite ih spavati na vrijeme, a "hvatanje" vremenskih zona također će pomoći manjem jet legu, jednom kad stignete na odredište.

3. Ponesite dodatnu (svoju) hranu i pelene

Prilikom pakiranja ručne prtljage obavezno ostavite mjesta za dječje potrepštine. Iako će zrakoplovna tvrtka na letu vjerojatno imati sve potrebno - od hrane za bebe i pelene, dadilja preporučuje dodatnu opremu.

Upozorila je da bilo koja marka hrane, primjerice, na koju dijete nije naviklo, može kod djece izazvati probleme, koji mogu trajati cijeli let. Dobro je dati im i dudu ili slatkiše tijekom polijetanja i slijetanja kako ne bi bio preveliki pritisak na njihove male uši.

4. Koristite omiljene igračke kao nagradu

Svi roditelji znaju koliko je djetetu važna njegova omiljena igračka kad se ne osjeća najbolje. Georgina zato savjetuje da je ne zaboravite spakirati - posebno ako je dijete mlađe od pet godina. Otkrila je da igračke mogu djelovati kao dobra nagrada za pozitivno ponašanje, poput sjedenja u svom sjedalu za vrijeme polijetanja i slijetanja, ili lutanja po kabini.

5. Ostanite što opušteniji

Ključni dio putovanja zrakoplovom s djecom zapravo je ostati opušten koliko god možete, savjetuje dadilja. Unatoč tome kako se osjećate, ljudi vas neće prosuđivati jer vjerojatno i sami razumiju situaciju u kojoj jeste i koliki stres prolazite, pogotovo ako s djetetom putujete prvi put.