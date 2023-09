Top trikovi kako čistiti perilicu posuđa, da ne smrdi i traje dulje

Svaki put nakon pranja važno je obrisati rubove oko vrata i gumu, da uklonite ostatke deterdženta ili hrane te dobro pregledati unutrašnjost i ukloniti ostatke hrane koji se mogu zadržati na dnu. Barem jednom tjedno rubove vrata i gumu obrišite krpom u koju ste dodali malo alkoholnog octa.

POGLEDAJTE VIDEO Kako organizirati hladnjak:

Pokretanje videa ... Organizatorica kućanstva Mari Domazet savjetuje kako organizirati hladnjak | Video: Ivo Čagalj/PIXSELL

Ako primijetite da suđe nakon pranja nije dobro isprano, odnosno ako na njemu ostane hrane, problem je možda u začepljenim prskalicama. Izvadite ih prema uputama proizvođača i isperite pod mlazom vruće vode, po potrebi očistite čačkalicom te vratite u perilicu.

Još neki savjeti kako da perilica posuđa bude mirisna i čista:

1. SVAKODNEVNO: Pregledajte dno perilice i pokupite ostatke hrane te pokupite višak vode u rubovima vrata i oko gume na vratima krpom koju ste namočili u vodu s malo alkoholnog octa. Između dva pranja držite vrata perilice otvorena.

2. JEDNOM TJEDNO: (i češće po potrebi): Izvadite filtar perilice i isperite ga spužvicom na koju ste kapnuli deterdžent za suđe te dobro isperite pod mlazom tople vode. Po potrebi, namočite ga u vodi kojoj ste dodali malo alkoholnog octa ili sode bikarbone pa dobro isperite.

Foto: DREAMSTIME

3. JEDNOM MJESEČNO: (i češće po potrebi): Ulijte u perilicu pola čaše alkoholnog octa i krpicom koju ste namočili u ocat prebrišite unutrašnjost, ili to napravite sa sodom bikarbonom (no nikad ne miješajte ocat i sodu). Ostavite da odstoji do pola sata pa uključite barem ispiranje ili, bolje, uobičajeno pranje na visokoj temperaturi.

4. PO POTREBI: Pregledavajte košarice u koje se slaže suđe, kao i one za pribor za jelo i uklonite hranu koja na njima zaostane. Po potrebi izvadite ih iz mašine i operite vodom i alkoholom u omjeru pola/pola. Također, povremeno provjerite da nisu začepljene prskalice za vodu i po potrebi ih očistite.

5. PO POTREBI: Ako perilicu neko vrijeme nećete koristiti, ili je selite, prije nego što je zatvorite obavezno “odradite“ jedno pranje na prazno, s dodatkom alkoholnog octa ili sode bikarbone, pa ostavite vrata otvorena da se osuši. Prije prvog pranja uključite program ispiranja.