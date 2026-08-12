Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
POVRATAK U PROŠLOST PLUS+

Topot Groma vratio je sjećanje na zaboravljeni običaj vršidbe

Piše Vedrana Šuvar Bekavac,
Čitanje članka: 3 min
Topot Groma vratio je sjećanje na zaboravljeni običaj vršidbe
Foto: Ivana Ivanović/Pixsell
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

U Bakotama kraj Zagvozda ponovno su zazveckali srpovi i odjeknuo topot konjskih kopita. Mještani su pokazali kako se nekad vršilo žito. Tih je dana, pričaju nam stariji, cijelo selo bilo je na okupu

Admiral

"Žanju srpi, mašu kose, djed se žuri, snoplje broji. Škriplju vozi brašno nose, snaša preduć čedo doji", stihovi su pjesme "Himna domovini", čije je stihove pjesnik Antuna Mihanović posvetio životu na selu, posebno žetvi koja je prethodila vršidbi onoga što je zemlja dala.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Koliko koji znak Zodijaka ima sreće u životu: Evo tko stavlja sve na crveno i uvijek dobiva...
SREĆKOVIĆI I PEHISTI

Koliko koji znak Zodijaka ima sreće u životu: Evo tko stavlja sve na crveno i uvijek dobiva...

Vjerojatno ste se već uvjerili kako nisu baš svi 'rođeni pod sretnom zvijezdom', a astrolozi su, prema njihovim karakteristikama, objasnili koliko koji znak Zodijaka ima sreće u životu
Najgora navika svakog znaka Zodijaka: Lav vas zapravo uopće ne sluša, Ovan živi za osvetu...
NEKI SU BAŠ GROZNI

Najgora navika svakog znaka Zodijaka: Lav vas zapravo uopće ne sluša, Ovan živi za osvetu...

Iako se to ne bi reklo na prvi pogled, Blizanci znaju biti tjeskobni, Rakovi su vrlo sumnjičavi, Djevice sklone kritiziranju, Škorpione izjeda ljubomora, a Ribe idealiziraju svijet oko sebe
FOTO Ukrajinsku ljepoticu grudi su proslavile, a sada ih želi smanjiti: 'Svi bulje u mene'
NOSI TEŽAK TERET

FOTO Ukrajinsku ljepoticu grudi su proslavile, a sada ih želi smanjiti: 'Svi bulje u mene'

Ukrajinska influencerica Louisa Khovanski, poznata po svojim impresivnim 30HH grudima, otkrila je da planira smanjiti svoju prirodnu bujnu figuru jer joj zapravo ugrožava život. Iako joj upravo taj atribut donosi lijepu zaradu na internetu, Louisa tvrdi da su njezine grudi izvor stalne boli i nelagode

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026