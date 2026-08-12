U Bakotama kraj Zagvozda ponovno su zazveckali srpovi i odjeknuo topot konjskih kopita. Mještani su pokazali kako se nekad vršilo žito. Tih je dana, pričaju nam stariji, cijelo selo bilo je na okupu
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Topot Groma vratio je sjećanje na zaboravljeni običaj vršidbe
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"Žanju srpi, mašu kose, djed se žuri, snoplje broji. Škriplju vozi brašno nose, snaša preduć čedo doji", stihovi su pjesme "Himna domovini", čije je stihove pjesnik Antuna Mihanović posvetio životu na selu, posebno žetvi koja je prethodila vršidbi onoga što je zemlja dala.
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