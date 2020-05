Torta inspirirana Uspavanom ljepoticom postala viralni hit

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Toster kruh pretvara u pravu umjetnost: Pogledajte kreacije

Zbog karantene koja je zatvorila poznate parkove i restorane, Disney je posljednjih mjeseci oduševio mnoge s receptima svojih poznatih jela.

Osim samog Disneya, u kulinarske vještine inspirirane omiljenim bajkama upustili su se i korisnici društvenih mreža.

Brittany, korisnica Twittera na svom profilu podijelila je sliku torte koju joj je brat pripremio za rođendan. Inspiraciju je pronašao u sceni iz Disneyeve Uspavane ljepotice u kojoj tri dobre vile pokušavaju ispeći tortu bez magije za princezu Auroru.

My brother made me the birthday cake from Sleeping Beauty 😭😭😭 pic.twitter.com/ar2W9MICyG