Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
NA DANAŠNJI DAN PLUS+

TOZ uspio premašiti godišnji plan proizvodnje prije roka

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
TOZ uspio premašiti godišnji plan proizvodnje prije roka
Foto: Arhiva Večernjeg lista

Uz taj tempo proizvodnje do kraja godine taj plan mogao biti premašen za oko 8 posto, odnosno lanjska proizvodnja mogla bi biti premašena za oko 23 posto, pisalo se u Večernjem

U Zagrebačkoj tvornici uredskog i školskog pribora, popularnom TOZ-u, godišnji plan proizvodnje ostvaren je mjesec dana prije roka, piše Večernji list na današnji dan 1962. godine. Uz to, izvezeno je oko 31 posto robe više nego lani, a korištenjem domaćih sirovina ušteđeno je 77.000 dolara, ističu u vijesti. Uspjeh je to veći kad se zna da je ovogodišnji proizvodni plan bio za 14 posto veći od prošlogodišnjeg ostvarenja. Tako bi uz sadašnji tempo proizvodnje do kraja godine taj plan mogao biti premašen za oko 8 posto, odnosno lanjska proizvodnja mogla bi biti premašena za oko 23 posto.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'
NA DANAŠNJI DAN

Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'

Posebno se ističe 8. ožujak 1908. godine kada je više od 15.000 izašlo na ulice New Yorka. Zahtijevale su kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa. Godinu kasnije obilježen je Dan žena
Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice
NA DANAŠNJI DAN

Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice

Prema riječima Charlesa Millera taj se šivaći stroj značajno razlikovao od postojećih po tome što je omogućavao šivanje s dvije niti paralelno. To je omogućilo brže i kvalitetnije šivanje šavova
Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit
NA DANAŠNJI DAN

Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit

Drugačiji koncept i kataklizmički tekstovi dominirali su, a kritičari rock glazbe napali su Atomce. Međutim, u tri tjedna prodano je 16 000 primjeraka debi albuma. Publika je bila oduševljena

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025