TOZ uspio premašiti godišnji plan proizvodnje prije roka

U Zagrebačkoj tvornici uredskog i školskog pribora, popularnom TOZ-u, godišnji plan proizvodnje ostvaren je mjesec dana prije roka, piše Večernji list na današnji dan 1962. godine. Uz to, izvezeno je oko 31 posto robe više nego lani, a korištenjem domaćih sirovina ušteđeno je 77.000 dolara, ističu u vijesti. Uspjeh je to veći kad se zna da je ovogodišnji proizvodni plan bio za 14 posto veći od prošlogodišnjeg ostvarenja. Tako bi uz sadašnji tempo proizvodnje do kraja godine taj plan mogao biti premašen za oko 8 posto, odnosno lanjska proizvodnja mogla bi biti premašena za oko 23 posto.

