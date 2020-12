Traje vječno: U Hrvatsku stigao nakit od cvijeta Risis orhideje

Darija Kovačević i Krešimir Petrić, osnivači brenda Lykke, istražujući i putujući, u Hrvatsku su donijeli vječni cvijet. Naime, njihov novi brend nakita Risis inspiriran je ljubavnom pričom iz Singapura

<p><strong>Darija Kovačević i Krešimir Petrić</strong> već su dobro poznati i uigrani dizajnerski par koji stoji iza poznatog nakita Lykke. Ljubavna ali i poslovna veza, ovaj je dvojac vinula na tron kada je u pitanju izrada nakita, no ovaj puta Darija i Krešimir imaju sjajnu priču koju su u Hrvatsku donijeli čak iz Singapura, a riječ je o cvijeću koje naprosto ne može uvenuti.</p><p>Tako je, Risis je cvijeće koje je vječno, a sve je krenulo davne 1976. od biokemičara Lee Kum Tat koji je stvorio Risis orhideju nakon što mu je supruga tijekom jedne šetnje Botaničkim vrtovima rekla da bi željela da njezin omiljeni cvijet orhideje može trajati zauvijek.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Stvara nakit inspiriran Hendrixovim mostom</p><p>- Prelijepa je to romantična priča koja je i nas ganula kada smo je čuli. Zamislite da vam vaš muškarac ispuni želju i stvori vječni cvijet. Iako je tehnika izrade ovog nakita strogo čuvana tajna, otkrit ću vam mali dio kako nastaje vječni cvijet. Priča o izradi započinje potragom za najljepšom orhidejom koja se rađa pod zrakama sunca i kapljicama vode u Risisovim vrtovima. Ona se pažljivo bere, pere, suši, ručno oblikuje te priprema za pozlatu u bakru koji joj daje izuzetnu čvrstoću i štiti njezinu nježnost. U posljednjoj fazi susreću se znanost i umjetnost, a to je ujedno i najintimniji oblik umjetnosti, a predstavlja - vječnost. Orhideja se uranja u 24-karatno zlato čime poprima tu posebnu iskru života. Nakon toga se nakit može prenositi generacijama čineći ga idealnim obiteljskim naslijeđem - govori nam Darija Kovačević koja je upravo ovakvu ogrlicu dobila u nasljeđe od majke pa joj je tako ovaj nakit od cvijeća optočenim zlatom već dobro poznat dugi niz godina.</p><p>Naravno da ako cvijet iz vrta učinite vječnim, zapravo imate jedinstven nakit jer fascinantno je vidjeti kako niti jedan komad nakita nije isti. Upravo u tome je čar ovih ogrlica jer kako u prirodi ne postoje dva identična cvijeta orhideje, tako ne postoje niti dva ista nakita.</p><p>Krešimira i Dariju inspirira strast prema lijepim stvarima, estetici i dugogodišnje iskustvo u proizvodnji. Sada ih iznimno veseli što će hrvatski ljubitelji nakita od sada imati priliku nositi nešto drugačije od svega viđenoga do sada, a pritom iznimno kvalitetne izrade.</p><p>Ovaj par dosta putuje, a inspiraciju pronalaze najčešće u prirodi i drugim kulturama. Iako im se većinom sviđaju iste stvari, do idealnog rješenja dolaze uz puno razgovora i istraživanja. Upravo tako, ovaj su se puta odlučili ne osmisliti neki novi brend, već u Hrvatsku donijeti nešto što oduševljava na prvu.</p><p>- Savršeno očuvanu Risis ogrlicu izrađenu prije 25 godina, Darija je naslijedila prošle godine od majke. Osim što smo bili zadivljeni ovim jedinstvenim mehanizmom i načinom izrade Risis nakita, odlučili smo preuzeti ovaj cijenjeni brend jer tako nešto nije dostupno na našem tržištu. Kad je riječ o nakitu, uvijek težimo nečem što ne postoji u širokoj ponudi. Risis je jedinstven, visoko kvalitetan, a opet cjenovno prihvatljiviji od konkurentskih brendova, pa se ispostavio kao pravi izbor za proširenje poslovanja. Da stvar bude bolja, ova se ogrlica može nositi na šest različitih načina, pa čak i kao remen. Zahvaljujući posebno patentiranom mehanizmu mogu se nositi oko vrata ili struka na više dužina i načina. Takozvani slider patent omogućava da privjesak u obliku cvijeta klizi na ogrlici, dajući pritom svakoj ženi mogućnost da sama odredi na kojoj poziciji i dužini želi nositi svoju ogrlicu i privjesak - otkriva Krešimir Petrić koji se ponosi Risisom koji je optočen švicarskim zlatom i paladijem.</p><p>Ovaj jedinstven nakit dobio je ime po Institutu na kojem su radili znanstvenici koji su razvijali i istraživali cijeli proces izrade nakita od pravih cvjetova orhideja. Naziv Risis došao je od riječi SISIR (The Singapore Institute of Standards and Industrial Research), a nikako ne treba ni zanemariti da je upravo Risis i ponosni proizvođač trofeja za pobjednika Formule 1 za veliku nagradu Singapura. Ovaj sjajan nakit može se kupiti preko web shopa ali i u Zagrebu, od idućeg tjedna, u gift shopu Lykke u Petrinjskoj 28.</p>