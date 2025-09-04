Obavijesti

Transformacija maloprodaje koristeći elektroničke oznake cijena

Papirnate oznake cijena u trgovini dugo su bile standard, no spore promjene, ručni unos i česta odstupanja između police i blagajne stvarali su troškove i frustraciju

lektroničke oznake cijena donose digitalnu podlogu koja omogućuje brzo ažuriranje, veću točnost informacija i fleksibilnije upravljanje akcijama, a istovremeno rasterećuju zaposlenike i podižu iskustvo kupaca. 

Kako funkcioniraju digitalne cijene na polici 

Elektroničke oznake cijena (ESL) s eink zaslonom povezuju se s centralnim sustavom trgovca. Sustav preuzima podatke iz ERP-a i POS-a, usklađuje ih s pravilima o promjeni cijena i planiranim promocijama te ih bežično šalje do oznaka u trgovini. Ažuriranje se odvija u sekundama, a prikaz može uključivati cijenu, akcijsku oznaku, mjeru, barkod ili QR kod, pa i dodatne informacije poput podrijetla ili nutritivnih vrijednosti. 

Komunikacija se odvija preko WiFi mreže, a baterije u oznakama traju više godina zahvaljujući štedljivim zaslonima. 

Što dobiva trgovac, a što kupac 

Trgovac dobiva kontrolu nad promjenom cijena u stvarnom vremenu, bez ručnog lijepljenja papira i bez troška ispisa. Točnost raste jer se cijena mijenja istodobno na polici i blagajni, pa je manje reklamacija i gubitaka. Brže planiranje akcija i dinamična promjena cijena po lokaciji ili dobu dana pomažu dostići poslovni cilj, od smanjenja zaliha do optimizacije marže. 

Otkrijte kako ESL digitalne cijene pomažu trgovcima. Kupac dobiva jasnu, uvijek aktualnu informaciju o proizvodu i cijeni. Akcija je vidljiva na vrijeme, bez zastarjelih oznaka koje zbunjuju. Ako se integrira QR kod, dodatne informacije dostupne su jednim skeniranjem, što povećava povjerenje i olakšava odluku o kupnji. 

Primjer iz prakse u Hrvatskoj 

U mreži od 25 prodavaonica mješovite robe u kontinentalnoj Hrvatskoj uvedene su elektroničke oznake cijena na više od 35.000 artikala. Prije digitalizacije, zaposlenici su tjedno trošili sate na ručnu promjenu cijena, a odstupanja su se javljala osobito pri brzim akcijama. Nakon implementacije, vrijeme potrebno za promjene svedeno je na nekoliko minuta po trgovini, uz automatizirano ažuriranje cijena i akcija. Evidentirano je osjetno smanjenje pritužbi vezanih uz cijene, a prodajni tim napominje da su sezonske kampanje jednostavnije jer se pravila za promjenu cijena definiraju unaprijed i primjenjuju sinkronizirano u cijelom lancu. 

Brža operativa i manje troškova 

Najveći operativni dobitak je ušteda vremena. Umjesto da zaposlenik mijenja stotine oznaka, sustav centralno izvršava promjenu cijene i šalje je na policu. Manje ručnog rada znači da se tim može usmjeriti na opsluživanje kupaca, održavanje izlaganja i kontrolu kvalitete proizvoda. Uz to, digitalne oznake smanjuju troškove materijala i otpad papira, pa je i okolišni učinak povoljniji. 

U sektorima s čestim fluktuacijama cijena – svježa hrana, drogerija, mali kućanski uređaji – digitalno ažuriranje donosi dodatnu vrijednost. Pravila za promjenu cijene mogu uzeti u obzir rok trajanja, zalihe, dan u tjednu ili lokalnu potražnju, što pomaže smanjiti bacanje hrane i optimizirati raspoloživost. 

Trendovi koji oblikuju sektor maloprodaje 

Elektroničke oznake cijena postaju središnja točka digitalne police. Uz sve češće uvođenje dinamičnog određivanja cijena u zakonskim okvirima, očekuje se veća uporaba podataka u realnom vremenu – od zaliha do lokalne potražnje – kako bi ažuriranje bilo precizno i usklađeno s očekivanjima kupaca. Povezivanje s aplikacijama, personaliziranim popustima i informativnim sadržajem preko QR kodova dodatno će razvijati iskustvo u trgovini, dok će trgovci imati snažniju kontrolu nad maržom i tempom prodaje bez nepotrebnog opterećenja zaposlenika. 

