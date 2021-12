Ne zaslužuju znati, kaže Tayla Dow (20) iz Boltona u Velikoj Britaniji komentirajući u videu na TikToku to što su je mnogi napali nakon što je ispričala kako tijekom noćnih izlazaka po klubovima muškarcima ne govori da je transrodna žena iako se ljubi s njima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Preplavili su je negativnim komentarima, poput toga kako bi to trebalo biti nezakonito te da bi takvo ponašanje moglo po nju loše završiti, no ona se, kaže, 'samo želi zaštititi'. Smatra kako razmjena poljubaca nije nešto ozbiljno da bi odmah morala otkriti svoje osobne podatke.

- Ne bi bilo sigurno svakom pijanom frajeru, koji mi priđe u klubu, reći da sam trans - napomenula je ova socijalna radnica i posebno naglasila kako prije ozbiljnijeg izlaska i seksa muškarcima kaže istinu.

Otkako je počela otvoreno pokazivati svoje sklonosti, Tayla je prošla hormonsku terapiju i potrošila 30.000 funti (preko 260.000 kuna) na estetske zahvate koji su njezin izgled učinili ženstvenijim, poput operacije nosa, preoblikovanja brade... Zadovoljna je svojim izgledom.

- Dobivam dosta muške pažnje u noćnim izlascima, ali ne idem tamo to tražiti, samo izlazim da se zabavim. Ako mi netko priđe, a u klubu u pravilu svi budu pijani, i osim toga znam da to nije svima to ok, ne osjećam sigurno izlagati sve o svojem životu. Pogotovo ne nekome koga uopće ne poznajem, tko mi je kupio piće. Sve dok ništa nije seksualno, osjećam da ih se to ne tiče - pojasnila je.

- Ako me netko želi poljubiti, onda ne govorim ništa, osim ako se osjećam ugodno da nekome to kažem. Postoje muškarci koji izlaze u klubove i druže se s djevojkama iako imaju djevojke kod kuće, postoje ljudi koji imaju spolno prenosive bolesti koji imaju seks s ljudima nakon noćnog izlaska i ne govore im to - dodala je.

Otvorila je i profil na Tinderu gdje je u opisu iskreno napisala da je transrodna osoba pa kome se to ne sviđa, ne mora joj se javiti.

- Nekim ljudima je to u redu, nekima nije. Ponekad je teško jer postoje ljudi koji to fetišiziraju - rekla je.

- Ljudi bi se trebali pokušati staviti u moju kožu i vidjeti to iz moje perspektive, ali očito je da, ako imate predrasude prema trans osobama, onda to nikada nećete razumjeti - kaže Tayla.

- Mnogo ljudi mi pišu uvrede tipa 'trebao bi govoriti muškarcima u noćnim klubovima da si trans u noćnom izlasku, oni zaslužuju znati, bolesna si, podla, bla bla bla'. Ne, nisam im dužna to reći, ne zaslužuju znati - nastavila je.

Prisjetila se i trenutka kad je shvatila da se ne osjeća ugodno u tijelu dječaka. Imala je oko 13 godina, a društveni mediji su joj, kaže, dali bolji uvid u trans zajednicu i na kraju su joj pomogli da razumije samu sebe.

Pogledajte proces njezine transformacije u videu:

Držala je to za sebe nekoliko godina, a potom je sa 16 posjetila liječnika opće medicine koji ju je uputio u kliniku za specijaliziranu rodna pitanja. Zatim je počela s hormonskom nadomjesnom terapijom i eksperimentirati sa šminkom, frizurom i odjećom.

Sad se, kaže, konačno osjeća donekle ugodno u svojoj koži i žao joj je što je drugi osuđuju i napadaju iako je uopće ne poznaju.

- Osjećam se kao da sam doista prešla dug put, pogotovo zato što imam samo 20 godina. Još uvijek nisam točno tamo gdje želim biti, ali sam sama sebi puno ugodnija i sretnija sam. Mislim da negativni komentari dolaze zbog predrasuda ili od ljudi koji nisu dovoljno obrazovani. Ne razumiju da sam žena - prenosi Daily Mail.