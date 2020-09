Trapera ima i u vodama! Dok se pere ispušta goleme količine mikrovlakana i oštećuju okoliš

Udobne su, može ih se nositi kod kuće i na posao, jeftine i svima dostupne. No traperice su isto tako štetne za okoliš i zagađuju ga te mogu štetiti našem planetu

<p>U uzorcima vode koje su znanstvenici uzeli na području od Kanade do Arktika otkrili su visoku koncentraciju mikrovlakana plavog trapera, piše <a href="https://www.newscientist.com/article/2253421-blue-jeans-pollute-water-by-releasing-50000-microfibres-per-wash/?utm_medium=social&utm_campaign=echobox&utm_source=Facebook#Echobox=1599053875">Newscientist</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: U srdelama na Jadranu znanstvenici pronašli mikroplastiku</p><p>Voditeljica istraživanja <strong>Miriam Diamond</strong> sa Sveučilišta u Torontu kaže kako su ona i kolege otkrili da se udio plavog trapera kretao od jedan od osam do jedan od četiri svih mikrovlakana u vodi . Neki uzorci su bili na dubinama od 1500 metara, pa znanstvenici pojašnjavaju kako to znači da mikrovlakna mogu doprijeti i do udaljenih područja. Najviše koncentracije mikrovlakana jeansa otkrili su u plitkim prigradskim jezerima.</p><p>Iako se rezultati odnose samo na Kanadu, stručnjaci strahuju kako se mogu primijeniti i na druge dijelove svijeta.</p><p>- Otkriće vlakana na Arktiku simbolično označava utjecaj ljudskog širenja u prirodi - kaže Miriam Diamons.</p><p>U drugom istraživanju znanstvenici su promatrali koliko će mikrovlakana traper izgubiti prilikom pranja. Tvrde kako s površine tkanine prilikom svakog ispiranja u vodu odlazi oko 50,000 mikrovlakana.</p><p> </p><p>- Ovi rezultati nisu nepoznati znanstvenicima koji se bave okolišem, dapače, očekivali su ih - kazala je <strong>Caroline Gauchotte-Lindsay </strong>sa Sveučilišta u Glasgowu.</p><p>Smatra kako je ovaj rad vrlo važan jer promatra prirodna mikrovlakna koja u ranijim istraživanjima o mikroplastici i sintetičkim materijalima nisu uzimali u obzir.</p><p>Diamond i njezini kolege nisu sigurni kakav je utjecaj trapera na okoliš.<br/> - Nije riječ o plastici, no ipak je riječ o materijalu koji je čovjek modificirao - ističe <strong>Samantha Athey</strong> sa Sveučilišta u Torontu.</p><p>Naime, tkanina upija kemikalije, a traper tijekom proizvodnje tretiraju različitim kemijskim proizvodima.</p><p>- Koji učinak ima ta kemijska modifikacija pitanje je na koje tek treba odgovoriti. No riječ je o važnoj temi kojom se svakako trebamo baviti - kaže ona.</p><p><br/> Znanstvenici stoga sugeriraju da manje nosite traper, a proizvođač traperica koji je sudjelovao u studiji savjetuje da prorijedite pranja te traperice perete samo jedanput na mjesec.</p>