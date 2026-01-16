Travelers Choice Awards: Ovo su top destinacije svijeta u 2025.

Svake godine TripAdvisor okuplja milijune recenzija i iskustava putnika širom svijeta kako bi odabrao najbolje destinacije u sklopu Travelers’ Choice Awards. Naslov “Best of the Best Destinations” dodjeljuje se za manje od 1% svih odredišta koja postižu izvanrednu razinu zadovoljstva posjetitelja. Ove destinacije nude sve što putnici traže, od kulturnih atrakcija i kulinarskih užitaka do prirodnih ljepota i luksuznih iskustava. U galeriji su destinacije od 1. do 25. mjesta na listi
1. Bali, Indonezija.
Bali je poput žive razglednice. Uživajte na bijelim pješčanim plažama, zaronite među koraljne grebene ili istražite olupinu broda iz Drugog svjetskog rata. U unutrašnjosti otoka bujna džungla skriva kamene hramove i razigrane majmune.
| Foto: Pinterest
1. Bali, Indonezija.
Bali je poput žive razglednice. Uživajte na bijelim pješčanim plažama, zaronite među koraljne grebene ili istražite olupinu broda iz Drugog svjetskog rata. U unutrašnjosti otoka bujna džungla skriva kamene hramove i razigrane majmune. |
Foto: Pinterest
1. Bali, Indonezija.
Bali je poput žive razglednice. Uživajte na bijelim pješčanim plažama, zaronite među koraljne grebene ili istražite olupinu broda iz Drugog svjetskog rata. U unutrašnjosti otoka bujna džungla skriva kamene hramove i razigrane majmune.
| Foto: Pinterest
2. London, Ujedinjeno Kraljevstvo.
London je grad koji spaja mnoge svjetove: od trendovskog Shoreditcha do punkerskog Camdena i šarmantne Portobello ulice. Povijesne znamenitosti, muzeji, Michelin restorani i tradicionalni pubovi nude beskrajne mogućnosti istraživanja.
| Foto: Canva
3. Dubai, UAE.
Dubai spaja modernu kulturu s poviješću i luksuzom. Posjetite Dubai Operu, popnite se na Burj Khalifu, istražite zlatne i začinske soukove ili doživite pustinjsku avanturu balonom, vožnju adrenalinskim atrakcijama ili skok padobranom.
| Foto: Edijs Volcjoks
4. Hanoi, Vijetnam.
Hanoi je šarmantan grad s očuvanim Starim Gradom, spomenicima i kolonijalnom arhitekturom, ali i modernim razvojem. Jezera, parkovi i preko 600 hramova i pagoda čine ga jedinstvenim.
| Foto: Pinterest
5. Pariz, Francuska.
Uživajte u kroasanu u kafiću, šetnji uz rijeku Seinu i divljenju Eiffelovom tornju. Pariz nudi savršen spoj odmora i uzbuđenja kroz muzeje, antikvarijate i kultne show programe poput Moulin Rougea.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
6. Rim, Italija.
Rim je kolaž trgova, tržnica i povijesnih spomenika. Bacite novčić u Fontanu di Trevi, divite se Koloseumu i Panteonu i kušajte autentičnu talijansku hranu poput svježe tjestenine i gelata.
| Foto: Luciano Mortula
7. Marrakech, Maroko.
Marrakech je čaroban grad pun tržnica, vrtova, palača i džamija. Istražite medinu, uživajte u Jardin Majorelle ili posjetite historijske džamije (za nemuslimane ulaz nije dopušten).
| Foto: Pinterest
8. Bangkok, Tajland.
Bangkok je intenzivan grad: hramovi, ulična hrana i noćni život su neprekidni. Za odmor posjetite Lumpini park ili se opustite tradicionalnom tajlandskom masažom.
| Foto: Canva
9. Kreta, Grčka.
Kreta je bogata arheološkom i mitološkom poviješću. Posjetite Minojske ruševine Malije, planinu Idau (dom Zeusa) i stari venecijanski grad Chania.
| Foto: Dreamstime
10. New York City, SAD.
New York je grad koji se ne može obići u jednom posjetu. Obavezno vidite Empire State Building, Kip slobode i Central Park, a zatim istražite manje poznate lokacije poput The Cloisters.
| Foto: 123RF
11. Siem Reap, Kambodža.
Zalazak sunca nad hramovima Angkor Wata je nezaboravan. Posjetite Cambodian Cultural Village i Angkor Night Market za kulturni i shopping doživljaj.
| Foto: Pinterest
12. Istanbul, Turska.
Istanbul spaja staro i novo. Istražite povijesne četvrti Beyoğlu i Sultanahmet, a zatim trendovske četvrti Nişantaşı i Kadıköy za shopping i kafiće.
| Foto: Pinterest
13. Cusco, Peru.
Cusco spaja nasljeđe Inka i andsku baroknu arhitekturu. Posjetite Plaza de Armas, muzeje i lokalne tržnice s tekstilom i rukotvorinama.
| Foto: Pinterest
14. Barcelona, Španjolska.
Grad nadrealne arhitekture, dom Gaudijevih djela poput Sagrada Familie. Uživajte u tapas barovima, ulicama La Ramblas i španjolskom šarmu.
| Foto: Canva
15. Lisabon, Portugal.
Lisabon spaja stare uličice i moderne galerije. Uživajte u fado glazbi, pastel de nata i street artu u LX Factory.
| Foto: 123RF
16. Tokio, Japan.
Tokio je kombinacija futurističkih nebodera i mirnih hramova. Posjetite Asakusu, Sensoji hram i Tsukiji Outer Market za autentičan doživljaj.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
17. Kathmandu, Nepal.
Glavni grad Nepala okružen je dolinama s hramovima i naseljima. Istražite Durbar Square, Thamel district i lokalne rukotvorine.
| Foto: Pinterest
18. Edinburgh, Ujedinjeno Kraljevstvo.
Škotska prijestolnica poznata je po starom i novom gradu, muzejima i festivalima. Probajte lokalnu kuhinju i posjetite kulturne događaje.
| Foto: Pinterest
19. Hurghada, Egipat.
Hurghada nudi koraljne grebene za ronioce, tirkizne vode za windsurfing i povijesnu četvrt El Dahar.
| Foto: Pinterest
20. Cabo San Lucas, Meksiko.
Poznato odredište za plaže, surfing i obiteljske aktivnosti poput plivanja s dupinima i jahanja deva u pustinji.
| Foto: Pinterest
21. Maldivi.
Više od 1.000 otoka s koraljnim grebenima, luksuznim vilama i prekrasnim plažama. Posjetite Old Friday Mosque i Malé Fish Market za lokalnu kulturu.
| Foto: Mira Bozhko
22. New Delhi, Indija.
Kaotična i šarena metropola s UNESCO-ovim lokalitetima poput Qutub Minara, Crvene utvrde i Humayunove grobnice.
| Foto: Willy Kurniawan
23. Budimpešta, Mađarska.
Grad termalnih kupališta, povijesnih građevina i impresivne arhitekture poput Bazilike sv. Stjepana i rimskih ruševina.
| Foto: Canva
24. Seoul, Južna Koreja.
Seoul spaja nebodere i budističke hramove. Posjetite N Seoul Tower, Gyeongbokgung, Insadong i Dongdaemun za kulturu, hranu i K-pop iskustvo.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
25. Abu Dhabi, UAE.
Moderna i tradicionalna arapska prijestolnica s bogatom poviješću, Heritage Village, White Fort i otokom Saadiyat.
| Foto: Wikipedia