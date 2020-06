Travno u Zagrebu: Ne propustite umjetnički projekt SuKultura i manifestacija Kultura za sve!

U sklopu projekta SuKultura u novozagrebačkim kvartovima odvijat će se manifestacije Kultura za sve! i Akcija za trg!, koje donose niz dinamičnih umjetničkih programa

<p>Na konferenciji za medije u Kulturnom centru Travno predstavljen je projekt SuKultura i manifestacija Kultura za sve! koja će se održati 10., 11. i 12. srpnja na nekoliko lokacija u novozagrebačkoj četvrti Travno. Tijekom jednog srpanjskog vikenda, na platou Mamutice, u atomskom skloništu Travno i Kulturnom centru Travno predstavit će se stanovnicima ove novozagrebačke četvrti, kao i svim ostalim posjetiteljima, umjetnički projekti i rezultati radioničkih programa koji su se prethodnih mjeseci u okviru projekta SuKultura provodili u suradnji umjetnika/ca te raznih udruga i organizacija s lokalnom zajednicom i građanima/kama Novog Zagreba.</p><p>Spomenute lokacije pretvorit će se tako u privremene pozornice za kazališne predstave, ambijentalne instalacije, izvedbene radove i klaunsko-cirkuske izvođačke točke. Dvogodišnji projekt SuKultura odvija se od listopada 2018., no njegovi su ciljevi dugoročni: jačanje civilno-javnog partnerstva putem modela sudioničkog upravljanja u kulturi.</p><p>Riječ je o povezivanju nezavisnih udruga i organizacija koje djeluju u polju kulture, nadležnih gradskih institucija te javnih ustanova u kulturi, a sve kako bi u novozagrebačkim kvartovima oživjeli različiti kulturno-umjetnički programi namijenjeni lokalnoj zajednici, kao i svim ostalim zainteresiranim posjetiteljima.</p><p>Manifestacija Kultura za sve! pružit će primjer programa osmišljenih, provedenih i realiziranih upravo na ovim temeljima: zajedničkim angažmanom svih spomenutih strana.</p><p>Nositelj projekta SuKultura je udruga Domino, a partneri su Centar za kulturu Novi Zagreb, Gong, Grad Zagreb, Kulturni centar Travno i Umjetnička organizacija Eurokaz.</p><p>O projektu SuKultura govorila je <strong>Karla Pudar</strong> iz udruge Domino:</p><p>- SuKultura predstavlja značajan korak naprijed ne samo prema obogaćivanju kulturne produkcije u Novom Zagrebu, već i prema aktivnom uključivanju same publike u proces odlučivanja i kreiranja kulturnih programa. Naime, u sklopu SuKulture osnovano je zasebno tijelo, Vijeće SuKultura, koje uvodi novi model programskog vijeća temeljenog na sudioničkom upravljanju u kulturi. Vijeće razmatra potrebe lokalne zajednice i prema njima promišlja, odabire i predlaže dio godišnjeg programa koji će se provoditi u centrima za kulturu, na lokacijama u Novom Zagrebu, ali i šire. Na taj način odluke o programima koji će se održavati u centrima za kulturu donose se zajednički, a pritom razne nezavisne udruge i organizacije dobivaju priliku provoditi programe u javnim ustanovama, i to u direktnoj suradnji s lokalnom publikom - rekla je.</p><p>O ovim temama – konceptu sudioničkog upravljanja te primjerima dobre prakse – raspravljat će se i na panelu koji će se u KUC-u Travno održati u utorak, 30. lipnja, s početkom u 14 sati, a na kojem će sudjelovati Dea Vidović iz Zaklade Kultura nova te Anita Zlomislić iz Centra za kulturu Novi Zagreb, uz predstavnike Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba. Sadržaj objave za medije isključiva je odgovornost udruge Domino. Dinamiziranje kulturne produkcije u Novom Zagrebu, otvorenost za sve građane koji se mogu aktivno uključiti i kreirati programe po svojim željama i potrebama te dostupnost kulture za sve, od najmlađe do najstarije populacije, osnovne su premise SuKulture.</p><p>- KUC Travno i ranije je organizirao i realizirao brojne kulturne i obrazovne programe, događanja i aktivnosti, kako na lokalnom, tako i na međunarodnom planu, a velik dio programa profiliran je kvartovski i namijenjen lokalnoj zajednici, s kojom se kontinuirano njeguju prijateljski i dobrosusjedski odnosi. Bliska suradnja s mnogim umjetničkim organizacijama dovela je do toga da je KUC Travno ujedno i domaćin brojnih događanja značajnih za zagrebačku scenu. U projektu SuKultura prepoznali smo velik potencijal za produbljivanje suradnje upravo s lokalnom zajednicom, stoga smo odlučili staviti svoje resurse na raspolaganje udrugama koje razvijaju takve tipove programe. U tom partnerstvu zajednički radimo na stvaranju sadržaja za koje lokalna zajednica pokazuje najveći interes. Ovim projektom želimo ujedno ukazati i drugim institucijama na to koliko je bitno otvoriti vrata lokalnim stanovnicima i kako se kroz sudioničko upravljanje mogu proizvoditi programi na radost kvartovske zajednice - pojasnio je <strong>Andro Vladušić </strong>iz KUC-a Travno.</p><p>Umjetničke manifestacije koje će se u srpnju i rujnu održati u sklopu projekta SuKultura predstavio je <strong>Marko Milovac</strong> iz Centra za kulturu Novi Zagreb:</p><p>- Srpanjskom manifestacijom u Travnom – Kultura za sve! – pokazat će se na koji način model sudioničkog upravljanja može zaživjeti u praksi. Gotovo svi umjetnički programi ostvareni su u suradnji sa stanovnicima Novog Zagreba koji su sudjelovali u nizu radionica te zajedničkim snagama – pod vodstvom umjetnika i kreativaca iz raznih udruga – oblikovali umjetničke sadržaje. U Travnom će tako svoje programe izvesti i predstaviti udruga Akrtik, koja je sa stanovnicima Novog Zagreba i pod mentorskom palicom Irene Boćkaj i Vilima Matule radila na stvaranju izvedbenog rada o potrebi jačanja kvartovskog zajedništva kako bi se nadišle različite krize, udruga Domino izvest će Predstavu zajednice, dok će Točka na I prezentirati predstavu nastalu prema motivima Krležinih novela Bitka kod Bistrice Lesne i Tri domobrana u kojoj, uz profesionalne glumce, sudjeluju i štićenici Doma za starije osobe Sveta Ana. Triko Cirkus Teatar će, koristeći jezik klaunske igre i cirkuske elemente, izvesti predstavu Stanari u mamutu, u koju su uključeni stanovnici svih generacija, a u organizaciji Eurokaza nastaje kombinacija predstave i ambijentalne tvorevine pod nazivom Pet godišnjih doba - rekao je.</p><p>- Zgrada Mamutice ishodiše je programa Tijelo Riječi, koji su za udrugu Domino osmislile Josipa Bubaš i Neva Lukić kako bi zajedno sa stanovnicima ove najveće zagrebačke stambene zgrade u nizu solo točaka i grupnih izvedbi pokazale na koje načine može zaživjeti ideja 'zgrade-grada'. U rujnu će pak na zapadu Novog Zagreba, pod okriljem CZK-a Novi Zagreb, biti organizirana Akcija za trg!. Od 11. do 13. rujna u Remetinečkom gaju tada će svoje umjetničke programe, nastale također u suradnji s lokalnom publikom, prezentirati izvedbena skupina BADco., interdisciplinarna platforma Bacači sjenki, naš poznati VJ Ivan Lušičić Liik, umjetničke organizacije Studio Artless i Radio Kanzas te Udruga za Udruga za interdisciplinarna i interkulturalna istraživanja (UIII). Studio Artless, primjerice, istraživat će skrivene priče iz susjedstva u Remetinečkom gaju, a kroz razgovore sa stanovnicima bilježit će se načini korištenja naselja i 'nevidljive' putanje. Dan Remetinca obilježit će brojne glazbene točke, kvartovske šetnje i privremene intervencije koje će podsjetiti na povijest naselja. Bacači sjenki će stvoriti mobilni interpretacijski izvedbeni centar Zapruđa u sklopu kojeg će sa stanovnicima Zapruđa razgovarati o povijesti, svakodnevici, potrebama i problemima ovog kvarta - dodao je.</p><p>- Proces rada s građanima pri stvaranju umjetničke predstave vrlo je slojevit, ali i poticajan jer podrazumijeva reverzibilan proces učenja i razmjenu znanja između obje uključene strane, a publiku oslobađa od njezine tradicionalne pasivne uloge konzumenta. Poticanje i oživljavanje kulturne produkcije u Novom Zagrebu, koja će biti povezana s temama i potrebama stanovnika novozagrebačkih četvrti, pruža niz kreativnih mogućnosti, ali i pokazuje da kultura jest i treba biti neizostavan dio svakodnevnog života i iskustva. Inzistiranjem na uključivanju svih zainteresiranih građana i uvođenjem demokratičnijih oblika upravljanja centrima za kulturu gradi se sinergija između svih strana koje sudjeluju u procesu i stvara se direktan dijalog između umjetnika, kulturnih radnika i publike, što je vrlo važno - zaključila je <strong>Iva Srnec Hamer</strong> iz Umjetničke organizacije Točka na I.</p><p>Informacije i raspored događanja organiziranih u okviru manifestacija Kultura za sve! i Akcija za trg! bit će objavljene na internetskim stranicama udruge <a href="https://thisisadominoproject.org/sukultura/" target="_blank">Domino</a> , <a href="https://kuctravno.hr/" target="_blank">Kulturnog centra Travno</a> i <a href="https://czk-novi-zagreb.hr/" target="_blank">Centra za kulturu Novi Zagreb</a> , kao i na Facebook stranici <a href="https://www.facebook.com/sukultura/" target="_blank">SuKulture</a>.</p>