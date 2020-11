Traže sretnike kojima će platiti 2500 kn da spavaju 'kao bebe'

Britanska tvrtka Silentnight za krevete i madrace traži 'zaljubljenike u spavanje' koji će iskoristiti priliku koja se nudi 'jednom' u životu i dobiti plaću za spavanje

<p>Pet izabranih sretnika dobit će 2500 kn za spavanje. Silentnight će im poslati paket koji se sastoji od madraca, jastuka, popluna i pokrivača dizajniranih samo za njih u vrijednosti do 5000 kn, a osim toga dobit će i godinu dana plaćeni Netflix. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO (pet savjeta kako se dobro naspavati):</p><p>- Tražimo novu 'pidžama vojsku' koja će nam pružiti povratne informacije o našim proizvodima - rekla je Kat Collins iz Silentnighta.</p><p>- Spavači dolaze u svim oblicima i veličinama, s različitim željama, potrebama i osobnim preferencijama, tako da će se naši 'paketi' prilagoditi svakom od njih. Bit će prilagođeni visini, težini, obliku i drugim čimbenicima - uključujući to spavaju li na boku ili na leđima i je li im previše vruće ili hladno u krevetu - dodala je.</p><p>Nakon što komplet stigne, sve što trebaju učiniti da bi zaradili novac je odabrati najudobniju pidžamu i uskočiti u krevet.</p><p>- Naravno, uloga uključuje radne noći, rana jutra i neke tajne poslove - dodao je Silentnight.</p><p>Za prijavu treba napisati kratku osobnu izjavu u kojoj zainteresirani trebaju objasniti zašto su prave osoba za ovaj posao. Silentnight želi čuti sve priče kada su kandidati kasnili na posao nakon što su prespavali budilicu i njihove glavne savjete za dobar san.</p><p>- Tražimo one koji spavanje shvaćaju ozbiljno. Ako ne možete odoljeti popodnevnom spavanju, ako ste tip osobe koja cijeli dan provodi odbrojavajući sate do spavanja ili ako se svako jutro teško ustanete na prvu budilicu, ovo je vaš trenutak - zaključila je Collins, a piše Mirror.</p>