'Zaposlenica mi je došla prošli tjedan i zatražila da ju prebacim na 80% radnog vremena. Njezin je suprug, rekla je, preuzeo neku dodatnu odgovornost i imali su problema s čuvanjem djece tijekom karantene i nastave online. Rekao sam ne', napisao je Aaron.

Iako se ovo može činiti nerazumnim, Aaron je s razlogom odgovorio ne.

Nastavlja: 'Žene na radnom mjestu nesrazmjerno su pogođene COVID-om. Zato je lako shvatiti zašto žene zarađuju manje (čak i za iste poslove) od svojih partnera. Svaki razlog koji je moja zaposlenica dala bio je valjan i racionalan, ali osnovna pretpostavka bila je pogrešna. Pretpostavka je bila da trebamo očekivati ​​isto u svom radnom životu u smislu produktivnosti i predanosti kao i prije korone. Imam jako dobar tim koji je ove godine nadmašio sva moja očekivanja, a za to je čak i bio nagrađivan. Sve to napravilo se s djecom kod kuće, s izolacijom, s povećanim stresom i samoćom. Nisu to učinili radeći od 9 do 5 ili prateći sate kada su radili. Nisu to radili ne viđajući svoju djecu ili koristeći svaki trenutak Zoom poziva za posao. Učinili su to podržavajući jedni druge i radeći zajedno. Kad netko mora otići po svoju djecu, netko drugi pokriva. Kad dvogodišnjak iskoči u poslovnom pozivu, nasmiješe se i svi razumiju. Kad je dan manje produktivan, sljedeći će biti bolji.'

Aaron je zaposlenici rekao da ne mora žrtvovati karijeru ili financijsku budućnost kako bi preživjela ovo razdoblje koje uvelike utječe na mentalno zdravlje.

'Ne, ne možete postati jedna od žena koje zarađuju manje zbog COVID-a', rekao je. 'Ne, ne možete žrtvovati napredovanje u karijeri zbog uočenog nedostatka produktivnosti. Ne, ne trebate se osjećati krivom što ste odvojili vrijeme kako biste bili sigurni da vaša djeca uče.'

I umjesto toga, prihvatio je najbolji mogući pristup.

- Radimo zajedno na tome da i dalje bude produktivna i sretna, može se isključiti kad god treba i izostati s posla kako bi bila uz obitelj, kao i na tome da ona i njena obitelj budu zdravi i spremni kada ovo sve završi - dodao je, prenosi The Sun.