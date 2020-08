Ona je pak mislila da ju je mo\u017eda zaboravio, no bila je nekako sigurna da su kliknuli. U \u010dekanju njegove poruke ili poziva se sjetila da mu nije napisala dobar broj mobitela.

<p><strong>Kate Lefler</strong> (23) pokrenula je opsežnu istragu na internetu kako bi pronašla svojeg savršenog muškarca kojeg je upoznala u pubu prije dvije godine. <strong>Adama</strong> je upoznala kada se njezin brod zaustavio u Plymouthu, u Devonu.</p><p>Znala je samo njegovo ime, da ima oko 30 godina i živi u Walesu. Otvorila je poseban profil na Instagramu koji joj je pomogao u potrazi za 'njezinim Velšaninom'.</p><p>Prisjetila se te večeri prije dvije godine koja je u njoj probudila 'nešto'. Nakon zabave u pubu gdje su bili s prijateljima, poljubili su se za laku noć i dogovorili vidjeti sljedeći dan. Dala mu je broj mobitela za koji se kasnije ispostavilo da je pogrešan pa je Adam nije mogao dobiti.</p><p>Ona je pak mislila da ju je možda zaboravio, no bila je nekako sigurna da su kliknuli. U čekanju njegove poruke ili poziva se sjetila da mu nije napisala dobar broj mobitela.</p><p>- Shvatila sam da mu nisam u mobitel upisala i svoj pozivni broj - rekla je kasnije.</p><p>Na kraju je Adama pronašla, no saznala je da sad ima djevojku sa kojom je u ozbiljnoj vezi. Ipak, laknulo joj je što barem zna na čemu je i tu stranicu svojeg života može zatvoriti.</p><p>- Razmišljala sam u te dvije godine je li to bila prava ljubav i što je moglo biti da smo se nastavili viđati. Zahvalna sam što sam ga pronašla i što napokon mogu krenuti dalje. Poštujem njegov odnos i njegovu privatnost. Hvala svima na pomoći i ohrabrenju. Internet je fantastičan - zaključila je, a prenosi <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/12391889/lovesick-us-woman-met-dream-welshman-bar-2-years-hunts-him-down-girlfriend/" target="_blank">The Sun</a>.</p>