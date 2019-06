Tražio ju da mu vrati novac za pića jer nisu 'završili' zajedno

Bolničarku Chlo Matthews (20) je muškarac častio pićem u noćnom baru. Dobro su se zabavili pa mu je dala svoj broj, a onda se dogodilo nešto neočekivano.

So a guy bought me a drink when I was out last night and I gave him my number and...



Chlo Matt is officially retiring from nights out pic.twitter.com/FpCzd4Yyv0