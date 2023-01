Treba li ili ne oprati novu odjeću prije oblačenja? 'Znate li tko je to sve imao u svojim rukama'

Odjeća kupljena u trgovinama često ima miris nove robe, obično zbog upotrebe kemikalija u proizvodnji. No znači li to doista ju treba oprati prije prvog nošenja?

Da, ako pitate stručnjake. Tekstil može zadržati ostatke od proizvodnje, poput konzervansa i viška boja, prema njemačkoj skupini za savjetovanje potrošača Forum Waschen.

POGLEDAJTE VIDEO kako izgledati dobro:

Brzo pranje također ima smisla zbog higijenskih razloga, posebice kada je u pitanju donje rublje, budući da su odjevne predmete možda isprobali drugi ljudi prije nego što ste ih kupili.

Kako biste spriječili da isprani višak boje oboji drugu odjeću, novu robu uvijek perite s tekstilom slične boje i koristite odgovarajući deterdžent. Za svaki slučaj mogu možete dodati i maramice za upijanje čestica boja.

'Ne postoji način da pratite tko je tu odjeću prije vas imao u svojim rukama ili na sebi'

- Na tkanini se mogu nalaziti bakterije od ljudi koji su odjeću isprobavali u trgovini, a tko zna koliko ih je bilo - napominje Lana Houge iz SAD-a, profesorica predmeta vezanih za proizvodnju odjeće.

- Gotovo svaki konac ili obojena tkanina zahtijeva kemikalije kako bi bilo moguće pretvoriti u slatku suknju ili majicu. Nažalost, te kemikalije mogu imati nuspojave kao što su kontaktni dermatitis, crveni osip koji jako svrbi - pojasnila je.

Foto: Worayuth Kamonsuwan

Dodaje kako se odjeća proizvodi u raznim dijelovima svijeta pa su tako i kemikalije koje se koriste različite. Zakoni su u raznim državama različiti. Tako se negdje koriste kemikalije koje su u drugim zemljama zbog svoje štetnosti zabranjene. A kupac to neće znati dok kupuje odjeću i neopranu je stavlja na svoju kožu.

Na primjer, u SAD-u su u nekim komadima odjeće u trgovinama pronašli formaldehid u količinama većima od zakonski dopuštene granice, a zna se da je on kancerogen.

Donald Belsito je profesor dermatologije na sveučilištu u New Yorku. On kaže da se bakterije, gljivice i uši lako mogu nataložiti i razmnožavati na tkanini jer je dug put od početka proizvodnje do krajnjeg kupca - preko hala u kojima se proizvodi sama tkanina, transporta do tvornica i šivanja pa transporta raznim kontejnerima do velikih skladišta, preslagivanja i slaganja u maloprodajne lance.

Foto: Dreamstime

- Ne postoji način da pratite tko je tu odjeću prije vas imao u svojim rukama ili na sebi. Vidio sam slučajeve ušiju koje su na ljude prešle s odjeće koju su isprobavali u trgovini, a postoje i zarazne bolesti koje se mogu prenijeti preko odjeće - objasnio je Belsito.

Pranje odjeće uvelike smanjuje vjerojatnost dobivanja osipa ili izloženosti kože raznim kemikalijama. Posebno treba pripaziti na odjeću u kojoj se tijelo znoji jer tada se pore na koži rašire te je kemikalijama omogućen lakši ulazak u kožu.

Najčitaniji članci