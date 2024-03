Talijanku Ines optužili da nije stvarna: 'Toliko sam lijepa da ljudi misle da me stvorio AI'

Talijanska manekenka Ines Trocchia ima neobične probleme, u posljednje vrijeme susreće se s neočekivanim optužbama.

Naime, 29-godišnja influencerica iz Napulja, koja je surađivala s mnogim renomiranim brendovima u svijetu mode, našla se na meti izjava da je ona - umjetna inteligencija.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:59 Pametna i lijepa manekenka | Video: KanalRi

Kaže da je toliko lijepa da je ljudi često optužuju da je zapravo model umjetne inteligencije, objavio je New York Post.

- Za mene je to ludost. Frustrira me to što ljudi imaju takve lude ideje - navela je.

U šoku je jer ljudi smatraju da nije stvarna.

Smatra da njezin profil ne izgleda kao da ga je napravila AI, već ističe da se to uistinu može prepoznati.

Navela je i da joj čak kradu fotografije te na njezino tijelo znaju stavljati razna druga lica.

- Razgovarala sam s kolegicama iz industrije, mnoge danas imaju taj problem - ističe.

Čak je na nekom drugom lažnom profilu njezin video više gledan nego na njezinom osobnom.

Smatra da to nije u redu, jer AI lica postavljaju ludo visoke standarde.

- Naime, neki profili umjetne inteligencije postavljaju previsoke standarde, imaju super dječja lica i tijela koja nisu u proporciji - žali se ljepotica.

Posljednjih mjeseci AI profili su postali svakodnevica, među njima je i hit Emily Pellegrini. Sve ih je više, uskoro će uistinu biti teško razabrati tko je od njih uistinu stvaran.