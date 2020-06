Najpoznatiji europski autori na 'Sandorfovom mini maratonu'

Sandorfov mini maraton održat će se u subotu, 27. lipnja, u klubu Booksi uz sudjelovanje najboljih europskih kratkopričaša i dobitnika EU Nagrade za književnost

<p>Sandorfov mini maraton nastao je kao nova forma predstavljanja različitih knjiga i njihovih autora u seriji kratkih, ali intenzivnih druženja s publikom.</p><p>Ove godine, kroz tri etape, predstavit će se ponajbolji suvremeni europski autori (David Szalay, Ida Hegazi Hoyer, Mauro Covacich, Oddny Eir Evarsdottir, Joanna Hellgren i Naja Marie Aidt)‚ dok će jedan programski segment biti posvećen predstavljanju domaće književnosti u engleskom prijevodu (Bekim Sejranović i Ivana Bodrožić).</p><p>U prvom dijelu programa, u 18 sati, putem video konferencije bit će predstavljeni romani "Oprosti" norveške spisateljice Ide Hegazi Hoyer, "Zemlja i mir" islandske spisateljice Oddny Eir, te strip "Frances" ilustratorice Joanne Hellgren. Moderatori će biti Darko Milošić i Ivan Sršen.</p><p>Ida Jasmine Hegazi Høyer (1981.) norveška je spisateljica. Odrasla je u Oslu. Debitirala je 2012. romanom Under verden (Ispod svijeta), nakon čega je, 2013., uslijedio roman Ut (Van) i 2014. roman Unnskyld (Oprosti). Nakon te trilogije napisala je još četiri romana. Godine 2014. dobila je uglednu Bjørnson stipendiju, a 2015. Nagradu Europske unije za književnost. Roman "Oprosti" s norveškoga je prevela Željka Černok.</p><p>Aktivistica i spisateljica Oddný Eir Ævarsdóttir, rođena 1972., snažan je i poetičan glas islandske literarne scene. Pisala je tekstove za islandsku pop zvijezdu Björk, a njen roman "Zemlja i mir" nominiran je 2011. za Islandsku književnu nagradu, 2012. osvojio je Islandsku književnu nagradu za žene,a 2014. i Nagradu EU za književnost. Roman je s islandskoga je prevela Dora Maček.</p><p>Joanna Hellgren rođena je u Stockholmu 1981. Njezin prvi grafički roman, Mon frère nocturne, objavljen je 2008., a integralno izdanje grafičkog romana "Frances" objavljeno je 2012. U Švedskoj je ilustrirala knjige za nekoliko autora. Strip "Frances" na hrvatskome se čita u prijevodu s francuskog Nataše Medved.</p><p>Drugi dio Mini maratona (19 sati) također će se odvijati putem video konferencije, a predstavit će roman "Sve što muško jest" engleskog pisca Davida Szalaya, zbirku kratkih priča "Anomalije" talijanskog pisca Maura Covacicha te zbirku kratkih priča "Pavijan" danske spisateljice Naje Marie Aidt. Razgovor će moderirati Darko Milošić, Ružica Aščić i Ivan Sršen.</p><p>David Szalay rođen je 1974. u Montrealu, odrastao je Bejrutu i Londonu, školovao se na Oxfordu, a trenutno živi u Budimpešti. Pisao je radio-drame za BBC, a kratke priče objavljivao je u The Paris Review, Harper's i drugdje. Književni časopis Granta uvrstio ga je 2013. na popis najboljih mladih britanskih romanopisaca. Autor je zbirke kratkih priča "Turbulence" te romana "London and the South-East", "The Innocent", "Spring" i "Sve što muško jest", nominiranog 2016. za Man Booker Prize. Roman je na hrvatski preveo Dinko Telećan.</p><p>Mauro Covacich rođen je 1965. u Trstu. Živi i radi u Pordenoneu. Kao novinar i reporter surađuje s uglednim dnevnim listovima i tjednicima Corriere della Sera, Panorama, Diario della Settimana i Il Gazzettino. Objavio je šest romana, nekoliko zbirki priča (uključujući "Anomalije", 1998.) i eseja. Covacich je najpoznatiji po svojoj pentalogiji "Poniženje zvijezda", sastavljenoj od četiri romana i jedne video instalacije. Prijevod njegove zbirke kratkih priča "Anomalije" s talijanskoga potpisuje Marko Kovačić.</p><p>Naja Marie Aidt (1963., Grenland) objavila je 11 zbirki poezije, jedan roman, tri zbirke priča te nekoliko filmskih scenarija, dječjih knjiga i radiodrama. Godine 2017. objavljuje knjigu "Har Døden taget noget fra dig så giv det tilbage; Carls bog" (Kada ti smrt nešto oduzme, onda to vrati; Carlova knjiga), o tragičnom gubitku sina Carla Emila, za koju je, kao prva danska spisateljica do tada, nominirana za prestižnu nagradu 2019. National Book Award for translated literature. Primila je veći broj danskih književnih nagrada. Djela su joj prevedena na engleski, njemački, švedski, islandski, talijanski i druge jezike. Zbirku "Pavijan" s danskoga je prevela Đurđica Žlebačić Sorensen.</p><p>Završni, treći dio Sandorfova mini maratona, donosi, u 20,30 sati, predstavljanje Sandorfovih izdanja na engleskom, zbirke Ivane Bodrožić "In a Sentimental Mood" (na engleski preveli Ellen Elias Bursać i Damir Šodan) te romana "From Nowhere To Nowhere" Bekima Sejranovića (na engleski preveo Will Firth). Knjige će predstaviti Dinko Kreho i Ivan Sršen.</p>