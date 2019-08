13 razloga zašto je dešnjacima u životu lakše nego ljevacima

Kuhanje, pisanje ili jednostavan stisak ruke možda se ne čine kao neke osobite prepreke u svakodnevnom životu. Uglavnom to i nisu. No postoje drugi, naizgled jednostavni problemi, koji su ljevorukim ljudima daleko veća prepreka nego dešnjacima, piše bestlifeonline.com.

1. Kvake na vratima

Otvaranje vrata bi trebalo biti jednostavno. Posegnete, okrenete kvaku i povučete. No za ljevake je to daleko kompliciranije. - Kvake na vratima osmišljenje su za dešnjake, tvrdi dr. Antony Kouri u medicinskom centru Sveučilišta u Toledu.

- Kvaka bi se trebala dohvatiti preko tijela, a vrata se otvaraju od tijela. No kad ste ljevoruki, vrata se otvaraju prema vama, istaknuo je.

2. Mrlje na papiru

Bez obzira pokušavate li samo napisati poruku ili sastavljate ogroman tekst pisan rukom, za ljevake će se ubrzo pojaviti mrlje na papiru.

- Pišem na stotine poruka, no često su toliko umrljane da ih moram prepisivati. Zato češće koristim pozadinu stranica da to izbjegnem. To je čest problem nas ljevaka, požalila se Samantha Wenig, potpredsjednica tvrtke London Misher Public Relations.

Foto: Pexels

3. Rukovanje

Ostavljanje dobrog prvog dojma u poslovnom je svijetu vrlo važno, a prati ga čvrst stisak ruke. Ljevacima je teže, jer moraju rabiti ruku koja im je slabija.

- Većina vlada, pa tako dešnjaci imaju snažniji stisak ruke prilikom rukovanja, kazala je kolumnistica Janet Rich Pittman.

4. Sudaranje laktovima

Jednostavan obiteljski objed za ljevake može biti prava noćna mora jer zahtijeva taktičko manevriranje. Morate paziti kraj koga sjedite ili kako ćete namjestiti stolac, jer u suprotnom biste mogli imati modrice prije nego što na stol stigne desert.

- Za stolom s dešnjacima sigurno ćete se sudarati laktovima tijekom čitavog objeda, tvrdi motivacijska govornica Jessi Beyer.

Foto: Dreamstime

5. Ispijanje iz tuđe čaše

Ako se i ne sudarate s ljudima s kojima jedete, drugi problem za stolom može biti taj da ćete omaškom uzeti tuđu čašu.

- Prema društvenoj normi pića obično stoje na desno od osobe koja jede. Zato ljevoruki čovjek može spontano posegnuti za pićem koje nije njegovo, kazao je dr. Kouri. Naravno, to nije problem ako jedete s prijateljima ili članovima obitelji, no može biti nezgodno na formalnim druženjima.

6. Guljenje povrća

Ako ljevak priprema večeru, to je nova dimenzija izazova. Mrkva ili krumpir gule se na poseban način.

- Sva kuhinjska pomagala, pa i noževi za guljenje povrća, dizajnirani su za dešnjake. Zato gulite povrće povlačeći oštrice prema sebi. Ako ste ljevak, nemate izbora nego ih povlačiti od tijela prema van. Ipak, u današnje vrijeme se može kupiti noževe za ljevoruke, ističe dr. Kouri.

Foto: Dreamstime

7. Korištenje ručnog miksera

Ručni mikseri nisu namijenjeni ljevorukim ljudima.

- Žice na svim mikserima koje sam koristila izlaze s pogrešne strane za ljevake. Uvijek smetaju, upadaju u posudu i gotovo se ozlijedite pokušavajući ih izbjeći, objasnila je Beyerova.

8. Ispijanje kave

Obična šalica kave za ljevake može biti noćna mora. Zbog pozicije drške, kad držite šalicu u lijevoj ruci, logo ili slika na šalici okrenuta je prema van.

Kako nepristojno! Ista je situacija i s posudama za mjerenje. Ako držite posudu u lijevoj ruci, oznake koje pokazuju količinu sadržaja u posudi najčešće su okrenute prema van i ne vidite ih.

9. Korištenje škara

Za ljevake je gotovo nemoguće držati obične škare.

- Oštrice su pod takvim kutem da su namijene dešnjacima, pa ih stoga ljevoruki ljudi ne mogu koristiti, nastavila je Beyerova.Stoga postoje one posebno dizajnirane za ljevake.

10. Metalni uvez

U pojedinim situacijama izazov mogu predstavljati i metalni prstenovi uveza pojedinih registratora ili bilježnica. Naime, prstenovi se ponekad ne zatvore do kraja pa listovi mogu ispasti.

- Dodatni je problem što su dizajnirani za dešnjake, pa kad ljevaci pišu ruka ne pronalazi ravno uporište na koje se može nasloniti. Jedino rješenje je provući ruku kroz prstenove i tako pisati. Nije udobno, požalio se dr. Kouri.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

11. Fotografski aparat

Standardni fotografski aparati namijenjeni su dešnjacima, jer je gumbić za snimanje redovito na desnoj strani.

12. Uređaji za provlačenje kartica

Većina uređaja za provlačenje kreditnih kartica ima otvor za karticu na desnoj strani, pa je ljevacima teže koristiti ih.

13. Telefoni i tableti su za dešnjake

Iako su noviji uređaji donekle otklonili prepreke koje su smetale ljevorukim ljudima, neki su problemi koji muče ljevake još prisutni. Primjerice, ako kliknete lijevu stranu ekrana na e-reader dok čitate knjigu, stranice se listaju unatrag.

Većina računalnih tipkovnica smještaju brojeve s desne strane, što je prilično nezgodno za ljevake.