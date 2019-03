Sedam čimbenika koji skraćuju penis do čak 2,5 centimetra

Ne postoji normalni oblik ili veličina kada je u pitanju penis, svatko je drugačiji.

U prosjeku je penis u erekciji dug oko 13 centimetara s obujmom od 11 centimetara, prema istraživanju tvrtke BJU International. Mlohavi penis u prosjeku je dug devet centimetara s obujmom od devet i pol. No bez obzira gdje se vaš spolni organ nalazi na ljestvici, postoji sedam čimbenika koji mogu uzrokovati njegovo smanjenje.

Foto: The Sun

1. Vježba

Izgleda da vam vježbanje može pomoći da nabujate u svim područjima, osim ispod pojasa.

Doktor Richard Honaker upozorava da vježbanje može dovesti do smanjenja penisa.

- Sve ima veze s protokom krvi. Prilikom vježbanja, tijelo šalje krv u mišiće i zglobove smanjujući tako količinu krvi u penisu i skrotumu ili mošnicama. Ne postoji način kako da to spriječite, ali ne morate se brinuti - rekao je liječnik za Fatherly.

Dobre vijesti su da je smanjenje u ovom slučaju samo privremeno. Na oprezu trebaju biti oni koji žele ubrzati rast svojih mišića pa uzimaju steroide. Oni uzrokuju pad testosterona što uzrokuje smanjenje razine hormona u tijelu. Kao rezultat, tijelo zaustavlja prirodnu proizvodnju testosterona što uzrokuje smanjenje testisa.

Još jedna nuspojava steroida je erektilna disfunkcija koja muškarca može ostaviti nezadovoljenog u spavaćoj sobi. Srećom, ako prestanete koristiti steroide vaši će se testisi vratiti u normalu.

Foto: Thinkstock

2. Povećanje težine

Dok tjelovježba može samo privremeno smanjiti penis, gomilanje viška kilograma može imati veće posljedice.

Tehnički, penis se ne smanjuje u ovom scenariju. No njegova veličina izgleda poprilično ne impresivno u odnosu na ostatak tijela. Razlog tome je što su erektilni mišići pričvršćeni su na trbušni zid. Kada se vaš trbuh širi, on povlači vašu muškost prema unutra. No, šteta se može ukloniti kada skinete višak kilograma.

3. Pušenje

Ako vam povećanje rizika od raka, bolesti srca i drugih ubojitih stanja nije dovoljan razlog da prestanete pušiti, možda vas na to potakne činjenica da vam cigarete mogu skratiti penis za dva i pol centimetra.

Toksini u cigaretama oštećuju krvne žile u penisu i povećavaju rizik od erektilne disfunkcije. To znači da će mišićne stanice u penisu propadati i da ćete teško postići erekciju bez obzira koliko uzbuđeni bili.

Ovo nije neslana šala, postoje znanstvene studije koje to podupiru. Stručnjaci s Medicinskog sveučilišta u Bostonu pregledali su 200 penisa u erekciji i otkrili da kod pušača erekcija traje kraće.

Studija iz 1998. zaključila je da pušenje sprječava dotok krvi u privatne dijelove što može zaustaviti istezanje penisa i time ga smanjiti.

Foto: Fotolia

4. Starenje

Dovoljno je teško prihvatiti da starite, ali da bi se dodala sol na ranu ono uzrokuje smanjenje penisa jer se u arterijama nakupljaju masne naslage i smanjuje se protok krvi. To može uzrokovati degeneraciju i sušenje mišićnih stanica u erektilnom tkivu.

Drugi uzrok može biti nakupljanje oštećenog tkiva koje je tijekom godina nastalo iz malih ozljeda. Njegovo nakupljanje može utjecati na erektilno tkivo i uzrokovati smanjenje penisa.

5. Lijekovi

Svi lijekovi dolaze s neželjenim nuspojavama, ali neke su gore od ostalih. Lijekovi poput Adderalla, koji se često pripisuje zbog poremećaja nedostatka pažnje, i neki antidepresivi, antipsihotici i lijekovi za probleme s prostatom mogu uzrokovati smanjenje penisa.

Studija iz 2012. godine o finasteridu koji se uzima za liječenje povećane prostate, pokazala je da se muškarcima koji su ga uzimali smanjio penis i osjećaj u njemu. Drugo istraživanje, objavljeno u časopisu Urology, pokazalo je da 41 posto muškaraca koji su uzimali dutasterid, koji se koristi za liječenje prostate, doživjelo seksualnu disfunkciju.

Foto: Thinkstock

6. Operacija prostate

Muškarci koji su morali ukloniti žlijezdu zbog raka, mogu izgubiti na veličini. To se događa u 70 posto slučajeva. Muškarci tako mogu izgubiti jedan i pol do dva centimetra.

Stručnjaci ne znaju točno što je uzrok toga, ali jedna teorija tvrdi da muškarac nakon operacije može imati kontrakcije mišića zbog čega se penis povlači u tijelo. Druga teorija tvrdi da seksualna disfunkcija nakon operacije sprječava da krv lagano teče u penis.

7. Peyronijeva bolest

Ova bolest uzrokuje zakrivljenost penisa u erekciji. Savršeno je normalno da penis bude lagano zakrivljen, ali muškarci s Peyronijevom bolešću imat će istaknutu krivulju koja uzrokuje bol.

Stanje može dovesti i do poteškoća u seksu i erektilnu disfunkciju. Bolest može uzrokovati nakupljanje oštećenog tkiva koje može blokirati dotok krvi u penis i uzrokovati gubitak veličine.

Ima li pomoći?

Ne bojte se, na kraju tunela ipak dolazi svjetlo. Smanjenje penisa je reverzibilno, ali u nekim slučajevima može biti teže od drugih.

Brzi oporavci su prestanak pušenja i gubljenje težine. Ako je vaš lijek uzrokovao gubitak veličine, trebate razgovarati s liječnikom koji vam može pomoći u prilagođavanju doze kako ne biste bili erotski pogođeni lijekom, piše The Sun.