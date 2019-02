Mnogi su ga jedva dočekali: Stigao emotikon za 'mali penis'

Korisnici društvenih mreža oduševljeni su novim setom emotikona koji nam stižu u 2019. godini. Među novih 230 ikonica kojima ćemo se moći izražavati je šaka koja pokazuje da je nešto malo koju korisnici društvenih mreža odmah prozvali emotikonom za 'mali penis'.

'Napokon emotikon za mali penis', 'napokon emotikon koji točno opisuje mojeg bivšeg', neki su od komentara na Twitteru.

Organizacija koja je kreirala emotikone, The Unicode Consortium, kaže kako su njima htjeli obuhvatiti i ljude s poteškoćama i invaliditetom pa su dodali simbole za invalidska kolica, znakovni jezik, slušne aparatiće...

