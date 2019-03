Nakon petero djece maternicu donirala ženi koja je neplodna

Amerikanka iz Bostona Aprill Lane (39) i suprug Brian konačni imaju obitelj kakvu su oduvijek željeli: dvojicu sinova i tri kćeri.

- No imala sam osjećaj da moje tijelo još nije dovršilo posao, iako smo mi riješili svoje probleme - izjavila je April.

U to je bila sigurna, napominje, kao što je oduvijek bila sigurna da želi veliku obitelj. Željela je pomoći drugoj ženi koja je prolazila bitku s neplodnošću, no ostalo je samo pitanje kako to učiniti. Lani je čula za revolucionarnu operaciju, transplantaciju maternice, i odgovor joj se nametnuo sam od sebe.

Tako je o vlastitom trošku organizirala put, sjela na avion i otišla na operaciju kako bi joj kirurški odstranili maternicu i presadili je ženi koju nikad u životu nije vidjela. Aprill je odrasla kao četvrto dijete u obitelji i od malih je nogu bila sigurna da će i ona jednog dana odgajati puno djece.

- Na dan našeg vjenčanja, kad smo izgovarali zavjete, pastor je rekao da budemo roditelji svojoj djeci, a ja sam rekla da ću biti roditelj za naših četvero djece. To je bilo u prosincu 2007. godine - prisjetila se Aprill.

Unatoč tome što su pokušavali ostati trudni, Aprill i Brian nisu uspjeli začeti. Sredinom 2008. godine otišli su kod liječnika za plodnost kako bi zatražili reproduktivno savjetovanje.

Činilo se da odgovor koji su dobili nema smisla. Što se reproduktivnog zdravlja tiče, oboje su bili u najboljoj formi. Pretrage nisu pronašle nikakve nedostatke, pa su iz klinike izašli s dijagnozom neplodnosti nepoznata uzroka.

- Iz nekog razloga kad bi se moje jajašce susrelo s njegovom spermom, nisu se dobro slagali. Za desetak godina vjerojatno bismo dobili točnu dijagnozu, no kad starite, pet do deset godina je puno vremena - objasnila je.

Sljedeće tri i pol godine prolazili su tretmane potpomognute oplodnje. Prisjećaju se kako su se osjećali usamljenima, jer su njihovi prijatelji imali djecu. Prestali su ih pozivati na zabave i rođendane. Aprill je na internetu pronašla grupe potpore gdje su žene u chat grupama izmjenjivale iskustva ovisno o tome na koliko su potpomognutih oplodnji bile.

- Sve je to isprva bilo jako utješno, no postala sam dio male grupice koja se nastavljala družiti dok su druge žene javljale da su ostale trudne. U jednom času naša grupa se zvala IVF 5,6,7,8,9. Neplodnost je iscrpljujuća bolest koju ljudi ne razumiju, a iscijedi vas fizički i emocionalno, nastavila je Aprill. Tako su ona i suprug odlučili da će obitelj stvoriti na drugi način - posvojit će dijete.

Tijekom 2011. godine posvojili su sina Milesa kojeg je biološka majka ostavila na porodu. No upravo se tada, gotovo u isto vrijeme, dogodilo neočekivano: Aprill je ostala trudna. Mark se rodio 13 mjeseci nakon svog starijeg brata. I onda, nakon još 10 tretmana potpomognute, dobili su blizanke Marlee i Josie. Curice danas imaju tri godine.

Mislili su da su završili, no tik uoči drugog rođendana blizanki, Lanesovi su doznali da je Aprill opet trudna, spontano i bez potpomognute oplodnje. Dobili su Juliet koja danas ima dvije godine.

- Nakon Milesa, sve se počelo događati jako brzo - komentiraju.

Složili smo se da je petero djece sasvim dovoljno, no Aprill je još imala osjećaj da bi mogla nastaviti, ispričali su supružnici. Razmišljala je o surogat majčinstvu, no koliko je god trudnoća lijepa, za Aprill je to devet mjeseci mučnine i zbog toga bi patila njezina obitelj.

Prošlog ljeta čula je za transplantaciju maternice i znala je da upravo to želi učiniti.

- To je način da pomognem nekome da iznese trudnoću, a da ja osobno u tome ne moram sudjelovati. Dodatno, u našoj je obitelji čin milosrđa jako važna stvar - rekla je za Daily Mail.

- Pitanje transplantacije maternice sa sobom nosi čitav niz dilema od etičkih i moralnih pa dalje, a kamoli medicinskih i stručnih. To što sve rade za sada je još eksperiment, a da je to nešto što ide u uobičajenu praksu i u jednu proceduru, to ne dolazi u obzir. Da, nešto što je u propitivanju, danas sutra će doći i kod nas, ali u ovom momentu ne, a pogotovo ne u Hrvatskoj. Za naše pojmove i sredinu je apsolutno zanimljiva ideja transplantacije maternice. Biti će pokušaja i ispitivanja, ali nešto što bi se obznanilo ni slučajno. Blizu je to, nismo daleko, ali definitivno nismo na razini odluke pojedinca na način da se sad nekome ispunjava želja jer on želi donirati - izjavio je je dugogodišnji porodničar dr. Jozo Blajić.



Iz Bostona Aprill je otputovala na sveučilište Baylor u Wacu kako bi prošla zahtjevne pretrage. Kaže kako je sa svim članovima obitelji, uključujući najmlađu djecu, razgovarala o svojoj ideji ida nitko nije imao ništa protiv. Prihvatili su je kao donora i ona i suprug bili su oduševljeni.

- Zapravo sam osjećala veliki ponos. Dugi niz godina sam mislila da me moje tijelo izdalo, a onda sam iznenada shvatila da je zapravo fantastično - uz smijeh je ispričala.

Ona i suprug su se pripremili za putovanje u Teksas. Prije toga su se potrudili osamostaliti svoju djecu što je više moguće kako bi mogli obavljati jednostavnije zadatke, budući da nakon operacije Aprill očekuje dva mjeseca oporavka.

Kroz nekoliko mjeseci sve je bilo gotovo. Operacija je odlično prošla, no pokazalo se da oporavak nije baš tako jednostavan. Strahovala je od seksualne disfunkcije ili inkontinencije, no drugi donori su se razuvjerili i oslobodili straha.

Ono što nije mogla predvidjeti bila je razina boli prilikom oporavka. Znala je da neće koristiti lijekove protiv bolova, no nije znala za druge donore koji su također odlučili isto. Unatoč svemu vratila se na posao nakon samo 13 dana.

Ležeći je radila iz kreveta držeći laptop pred sobom. Još osam tjedana nije mogla podizati predmete, trčati ni obavljati manje kućanske poslove. No prošla je toliko godina patnje s neplodnošću da ju je usrećivala pomisao kako to neka druga žena neće morati sve prolaziti kao ona. Aprill kaže da joj nimalo ne nedostaje maternica, kao ni mjesečnice koje više nema. Jajnici su joj ostali očuvani.

- Za mene je ovo bilo iskustvo koje liječi. Nisam imala pojma koliki je za mene emocionalni teret bila činjenica da sam svakog mjeseca dobila menstruaciju u vrijeme dok sam aktivno pokušavala ostati trudna. To je bio mjesečni podsjetnik na neuspjeh i svakog me mjeseca to sve teže pogađalo. No to ne znači da sam u ovom postupku bez osjećaja. Isprva sam se brinula oko žene koja će dobiti maternicu. Bojala sam se da će joj moja maternica najprije donijeti nadu, a zatim razočaranje ako postupak ne uspije - nastavila je.

Uspjela je stupiti u kontakt sa ženom, ali ona želi ostati anonimna. Poslala joj je 'menstrualni paket' s ulošcima i malom iglom sa dijamantnim vrhom u obliku maternice. Ako se primateljica složi, a to bi moglo biti nakon što rodi, Aprill bi se rado susrela s njom licem u lice.

- Voljela bih je upoznati. Nemam emocionalnu vezu sa svojom maternicom i naučila sam se isključiti kako bih se zaštitila, tako da problem nije u tome. No znanost je toliko napredovala da je fenomenalna. Primateljica je cijelog života mislila da neće moći imati djece, i mislim da bi bilo sjajno spojiti se s njom nakon što uspije - zaključila je.

