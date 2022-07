Trebaju li vam djeca uvijek biti na prvom mjestu? Evo što kaže stručnjakinja za veze i odnose

Trebaju li djeca biti na prvom mjestu i zašto davanje prioriteta vašoj vezi koristi cijeloj obitelji važno je pitanje.

- Kad mi se novi par obrati za savjetovanje, uvijek iznova, brzo izlazi na vidjelo kako njihovi bračni problemi proizlaze iz opetovane izjave kako su im djeca uvijek bila na prvom mjestu - istaknula je Rachel Glik, savjetnica za veze i odnose.

Sada parovi sjede na kauču za savjetovanje, ponekad zaglibljeni u sukobu ili čak slomljeni zbog izdaje, gladni ljubavi i prijateljstva koje su nekoć imali, objasnila je terapeutkinja.

- Najmanje jedan od partnera obično priznaje kako je stavljanje djece na prvo mjesto ipak dobro, da su jednostavno loši roditelji osim ako se njihov svijet ne vrti oko njihove djece - kaže Glik.

Trebaju li djeca biti na prvom mjestu?

Imati djecu životni je san mnogih, i to iz očitih razloga. Ipak, ne može se poreći da ova sićušna, krajnje ovisna bića odmah stavljaju roditeljski odnos u drugi plan - kao što bi i trebala. Prava je sreća postati roditelj, ali nakon ovog prijelaza iz dvojca u trio, mnogim parovima je teško zaštititi i obnoviti svoju vezu jedan na jedan, prenosi MBG.

- Uvijek se rado bavim temom tko bi trebao biti na prvom mjestu, jer iz dana u dan vidim koliko su mnogi dobri ljudi u zabludi u pogledu svojih prioriteta u obiteljskoj dinamici. Moj muž i ja bili smo jedan takav zavedeni par - navodi stručnjakinja.

U ranijim godinama roditeljstva posebno je 'pala' na način razmišljanja 'djeca su na prvom mjestu', kao i njezin suprug.

- Usredotočili smo se na našu djecu do te mjere da je naš brak propadao i naša djeca nisu napredovala u onoj mjeri u kojoj smo priželjkivali. Kad su imali 11 i 8 godina, suprug i ja smo išli na tečaj roditeljstva koji nam je doslovno okrenuo prioritete - priča Glik ističući kako ju je ono što su tom prilikom saznali šokiralo.

Preporučeni redoslijed prioriteta bio je sljedeći:

Vi sami

Brak

Djeca

Na prvi pogled, ovaj bi redoslijed prioriteta mogao djelovati neugodno ili zvučati zanemarivo.

- Budite uvjereni da, naravno, djeca zahtijevaju i zaslužuju ogromnu količinu ljubavi i brige. S vremena na vrijeme, njihove potrebe će i trebale bi nadjačati bilo koji drugi prioritet - ističe Glik.

Unatoč tome, kada se pogleda šira slika i logika - ovaj predloženi prioritet ima svoju težinu, i energetski i znanstveno.

Učinci davanja prioriteta vašoj vezi

Kada ulažemo u sebe, to jest u svoj rast, sreću i svrhu, osjećamo se energičnije, što nam omogućava da pružimo više našem odnosu. S druge strane, dok konstantno ulažemo u svoj brak, održavajući naše prijateljstvo i vezu jakima, ova energija puna ljubavi teče našoj djeci izravno kroz nas.

Uzimajući ovu ideju malo dublje, djeca i njihovi roditelji dijele dublju vezu. Kako roditelji zajedno razvijaju jedinstvo i ljubav, učinak je takav da i njihova djeca imaju izravnu korist od ove energije.

Nadalje, istraživanja snažno sugeriraju da su djeca sretnija i sigurnija kada ih odgajaju roditelji čija je ljubav snažna u usporedbi s djecom koja su odgajana u okruženju bez ljubavi ili okružena sukobima.

Djeca mogu osjetiti neslogu među roditeljima i, nažalost, sklona su preuzeti odgovornost za tugu i nesreću svojih roditelja.

John Gottman, istraživač odnosa, primijetio je kako - što je veza jača, to je veća korist za djecu.

Sretniji parovi su i sretniji ljudi. Svatko tko je roditelj trebao bi biti svjestan i cijeniti činjenicu koliko smo svi bolji za djecu kada smo 'dobro'.

- U vlastitoj obiteljskoj dinamici, kroz jednostavne, ali naporne promjene, moj suprug i ja sami smo se uvjerili da ponekad dobro roditeljstvo znači stavljanje naše veze na prvo mjesto. To se često činilo kontraintuitivnim, posebno za mene, ali ovaj novi pristup ne bi tako dobro funkcionirao da je samo jedan od nas sudjelovao u tome da jedno drugome damo veći prioritet. Dopuštajući da naša energija teče od nas samih, do braka potom do djece, ne samo da smo bili sretniji i manje iscrpljeni, već smo gledali kako naša kći i sin postaju osnaženiji i samouvjereniji. - priča Glik.

Također su im djeca pristupala s više ljubaznosti i uvažavanja. Oboje se slažu da im je njihov prioritet pomogao pružiti stabilniju osnovu za djecu i bolji primjer za trajnu ljubav.

Borba za vezu

Često živimo prema iluzornoj percepciji da brak treba voditi sam sebe, odvijati se sam od sebe, bez truda oba partnera.

- Tretiram li partnera kao drugu najvažniju osobu u svom životu - ovo se, prema Glik, moramo zapitati, posebno ako se osjećamo neispunjeno, naglašavajući kako ovaj prioritet spada u treći stup onoga što je identificirano kao 'četiri stupa trajne ljubavi'.

Skloni smo da nam voljena osoba bude prioritet u početku. Međutim, kada faza očaranosti prođe, i ako smo sretni što imamo djecu, postaje prelako proći pored partnera i fokusirati se na djecu. To može biti posebno istinito za majke, budući da su žene često odgajane da budu njegovateljice, a ta želja da se brinu o nekome se prirodno seli na djecu.

- Mojoj su majci rekli nešto kad se rodilo njezino prvo dijete, što bi moglo zvučati staromodno, ali smatram da je uistinu bezvremensko 'Zapamti, tvoj suprug je na prvom mjestu - napominje savjetnica.

Postavljanje partnera na prvo mjesto i osiguravanje da on to zna ključno je za održavanje i produbljivanje izvorne ljubavi.

Jaka, istinska i prava ljubav prema partneru jedna od najboljih stvari koje možemo učiniti za djecu. Svaki je par unikatan i ima svoje jedinstvene okolnosti koje treba prilagoditi tako da jedno drugome budete prioritet.

- Ljubav se ne dijeli na sve manje i manje komade. Ne umanjuje se dok je dijelimo. Ljubav se množi. Dajte sebi dopuštenje da se bolje brinete o sebi i vašoj vezi. Korist će se sigurno proširiti na ostatak vaše obitelji, ali osim svega navedenog, vi ste toga vrijedni - ističe Glik.

