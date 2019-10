Trebate razlog za otići kupiti mandarine? Imamo ih čak 7

U jesen nam je vitamin C još potrebniji jer tijelo štiti od gripe i prehlade, a baš su nam tada dostupne mandarine koje sadrže čak dva puta više vitamina C nego naranče, a bogate su i folnom kiselinom i beta karotenom. No, to nisu jedini razlozi da češće jedemo taj slatki citrus - evo još 7 dobrih razloga da užinu i grickalice zamijenite - mandarinom.

1. Poboljšavaju kognitivne funkcije

Kalij, folat i antioksidansi koji se nalaze i u mandarinama dokazano pozitivno djeluju na neurološke funkcije. Folat npr. može pomoći u usporavanju pojave simptoma Alzheimerove bolesti i opadanja kognitivnih funkcija. Kalij je povezan s povećanim dotokom krvi u mozak i pojačava koncentraciju i neuralnu aktivnost.

Također, mandarine su pune vitamina B6, čiji su manjak povezali s depresijom i mučninom.

Foto: Dreamstime

2. Drže nas sitima

Osim vitaminima, ovo jesensko voće bogato je vlaknima i vodom koji daju osjećaj sitosti. Pektin iz mandarine sprečava porast razine šećera u krvi, a time i smanjuje osjećaj gladi. Svakodnevno jedenje mandarina zato se često preporučuju onima koji žele smršavjeti, ali i onima koji žele zadržati liniju.

3. Sprječavaju zatvor

Mandarine su izvrstan izvor vlakana, a ona mogu spriječiti zatvor jer potiču crijeva na rad.

4. Koriste trudnicama

Mandarine su dobar izvor B-vitaminskog kompleksa i folata, koji pomaže u stvaranju crvenih krvnih zrnaca kod još nerođenih beba. Manjak folne kiseline kod trudnica može dovesti do preranog rođenja dojenčadi s manjom tjelesnom težinom, a povezuje se i s drugim problemima.

Foto: Pawel (lxix) Gubernat

5. Čuvaju srce

Mandarine su pune kalija kojeg mnogi ne uzimaju dovoljno: naime, prema jednom istraživanju o zdravlju i prehrani u SAD-u, mnogi dnevno unesu puno manje od preporučenih 4.700 miligrama kalija (mg). Drugo je istraživanje pokazalo da su oni koji su konzumirali 4.069 mg kalija dnevno imali 49 posto niži rizik za smrt od srčanog udara, u usporedbi s onima koji su uzimali manje kalija, otprilike 1000 mg dnevno.

6. Čuvaju kožu

Mandarine sadrže antioksidanse koji sprječavaju oslobađanje slobodnih radikala i pucanje kože, pa su dobre i za njegu lica. Osobito su djelotvorna eterična ulja ove voćke, koja pomažu kod masne i problematične kože tako što kontroliraju lučenje sebuma i čiste začepljene pore.

Foto: Fotolia

7. Protiv infekcija

Jedna velika mandarina zadovoljava 53 posto dnevnih potreba za vitaminom C. Vitamin C moćan je prirodni antioksidans topiv u vodi koji pomaže tijelu da razvije otpornost protiv infekcija i eliminira slobodne radikale u tijelu, piše Dovemed.com.

