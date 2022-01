„Tajne iz ove kuće napunile bi ocean. Ali ja sam završila s njihovim čuvanjem. Čuvanje tajni nije nam donijelo ništa dobroga.“

Stigla nam je i treća knjiga serijala Royal.

Bestseleri koji su diljem svijeta, oduševili brojne generacije. Iako se nalaze na brojnim top listama već nekoliko godina, tek smo prošle godine dobili prijevod. Kada sam pročitala prvu knjigu, pretpostavljala sam da ćemo dugo čekati ostale knjige. Stilus nas je ugodno iznenadio te je u godinu i pol, publicirao čak tri knjige! Iskreno, ne mogu se sjetiti kada smo zadnji put tako brzo dočekali prijevod nekog serijala. Ako niste čitali Princezu od papira i Slomljenog princa, onda vam treća knjiga neće imati smisla. Ovo je serijal u kojem se radnja nadovezuje i nužno ih je čitati redom. Spojleri za prve dvije knjige su neizbježni u ovom postu, pa ako ste počeli s čitanjem serijala ili tek planirate, toplo vam preporučujem da se ovdje zaustavite.

Kao što smo mogli zaključiti u prethodnoj knjizi, njihov se kraljevski svijet raspada. Iako su Ella i Reed napokon zajedno, na vrata kucaju novi problemi – doslovno. Druga knjiga završava u trenutku kada policija pokuca na vrata Royalovih. Brooke, Callumova zaručnica, i njezino nerođeno dijete, pronađeni su mrtvi u Penthouseu. Nadzorna kamera prikazuje samo Reeda koji postaje glavni osumnjičenik. Radnja poprima drukčiju dimenziju od prethodne dvije knjige i teče neočekivanim smjerom. Više se ne radi o srednjoškolskim spačkama i zlobnim komentarima. Osim što je posrijedi ubojstvo, također nas šokira povratak Ellinog oca, Stevea, za kojeg smo mislili da je mrtav.

Ella smišlja kako pomoći Reedu, ali kako vrijeme prolazi, sve je više pronađeno dokaza protiv njega. Rastrgana je između obitelji Royal i Stevea koji želi nadoknaditi sve izgubljeno vrijeme, ne razmišljajući kako sada i nije najpogodnije vrijeme za zbližavanje i stvaranje odnosa.

„U malom kutku moga mozga koji sad ima kontrolu osjećam kao da ću ga, budem li ga voljela dovoljno jako, dovoljno dugo, zauvijek zadržati za sebe.“

Dakle, radnja ima dvije linije; jedna je optužba Reeda za ubojstvo, a druga je povratak Stevea. Uživala sam čitajući, ali moram priznati kako nisam u potpunosti bila zadovoljna s razvojem događaja. Jasna mi je ljubav između Reeda i Elle, ali mislim da je manje bitan njihov seksualni život, dok Reedu iznad glave visi istraga u kojoj su pronađeni brojni dokazi koji mu ne idu u korist. Meni osobno fali posvećenosti pokušaju pronalaženja ubojice.

U prošlim knjigama, Steve je predstavljen kao dobra osoba, najbolji Callumov prijatelj i genijalan kum njegovoj djeci. Ipak, događa se obrat i tokom čitanja shvaćamo kako je utjelovljenje samodopadne i djetinjaste osobe. Čak i ne pokušava razumjeti da su Royali njezina obitelj, već zahtjeva da se preseli kod njega kako bi mogli raditi na odnosu. Kako se situacija zahuktava i veliki su izgledi da će Reed provesti dvadeset godina u zatvoru, zabrani Elli da se s njim viđa, govoreći da je to za njezinu sigurnost. Stevova uloga je ključna u ovoj knjizi, ali nekako unatoč 360 stranica knjige, kao da je ostao jedna velika enigma koju nikako nisam mogla prokljuviti. U nekim trenucima se činio kao osoba koja žali za svojim postupcima iz prošlosti i kao da doista želi izgraditi odnos s Ellom, a već u drugom trenutku činio se tako posesivan i zloban, pogotovo prema svojoj ženi Dinah.

„Možda je baš u tome problem. Steve ne popunjava nešto u meni što je dotada bilo prazno. Već sam imala Royale, a Steve sad pokušava nekoga izgurati da bi oslobodio mjesta za sebe.“

Očekivala sam da će nam autorice reći nešto više o njegovom nestajanju i gdje je boravio tih devet mjeseci, ali o tome su napisane svega tri rečenice.

Također imamo i pozadinske priče o Val i Wadeu, Dinah i Gideonu… Nadam se kako ćemo u idućim knjigama, iako se više ne radi o Reedu već o Eastonu, doznati nešto više o tim pričama.

Moja ljubav prema likovima je još uvijek postojana i s radošću čekam četvrtu knjigu. Obožavam njihove dijaloge koji su u većini slučajeva neizmjerno komični i zabavni. Volim tu međusobnu povezanost i lojalnost prema obitelji.

Da me ne biste krivo shvatili, cijela ta ideja s ubojstvom i povratkom njezinog oca mi se doista sviđa. Došla je kao neko osvježenje i odmor od srednjoškolskih svađa, samo što bi voljela da su pažnju onda i usmjerile prema odabranoj radnji.

Jednom mi je jedna draga osoba rekla da ništa nije savršeno. Niti jedan film, niti jedna knjiga, niti jedan odnos i da je uvijek u redu spomenuti i negativne strane koje ne moraju nužno značiti da je nešto loše. Tako da, stvarno sam uživala čitajući i još uvijek mi je to jedan od dražih serija koji ću preporučiti svim mladima i onima koji su željni štiva uz kojeg će se moći opustiti, a da se opet nešto događa.

Jedan savjet: Nikako ne preporučujem da ovaj serijal počnete čitati na plaži dok se sunčate jer toliko ćete se udubiti u knjigu i likove, da ćete izgubiti pojam o vremenu i postat ćete crveni poput raka! U hladu, pod klimom s hrpom finog sladoleda ili čajem (jer kao što kažem, čaj je za svako godišnje doba!).

Ovaj serijal za sada ima pet napisanih knjiga (Princeza od papira, Slomljeni princ, Izopačena palača, Fallen Heir i Cracked kingdom). Prve tri su o Elli i Reedu, dok su druge dvije o Eastonu. Autorice su za sada rekle kako je to to i da će možda, u budućnosti napisati još koji roman o Royalsima. Voljela bih čitati roman o Gideonu. On je ostao tako tajanstven i cijeli taj odnos između njega, Savanne i Dinah.

Izvorni naslov ove knjige je Twisted palace, a prema žanru je Young adult. Godina izdanja je 2016. a kod nas je publicirana u travnju, 2019. godine. Izdavač je Stilus, a za prijevod je zaslužna Marija Perišić. Knjiga ima 360 stranica.

Za kraj vam ostavljam još koji citat i to je sve od mene! Čitamo se.

„I sada se ponovno bojim, ali ne toga da se Steveu možda neću svidjeti. Bojim se da se on neće svidjeti meni.“

„…Ako se s time ne mogu šaliti, vjerojatno ću zaplakati, a to ne dolazi u obzir.“