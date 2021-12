Knjiga koju sam pročitala još prošlo ljeto, ali iz nekog razloga nisam stigla recenzirati. No, s obzirom da je riječ o odličnoj knjizi u kojoj sam toliko uživala, mislim da bi bio red da vam ju napokon predstavim.

Kako sam došla do baš te knjige? Pa, odgovor je zapravo vrlo jednostavan – obožavam Davida Duchovnyja. Mislim da je serija „Dosje X“ najbolja serija svih vremena. Ako ne znate o čemu govorim, onda vas molim da prekinete s čitanjem ove recenzije i odete pogledati seriju.Također je utjelovio glavnu ulogu u seriji Californication koja mi je isto jedna od dražih.

Uglavnom, uspostavilo se da je Duchovny jedna svestrana osoba; glumi, pjeva u svojem bendu te je isto tako i pisac. Iza sebe broji opus od četiri romana s time da je ove godine izbačen njegov četvrti roman koji nažalost, još nisam imala prilike ugrabiti. No budem, uskoro.

Kao prvu knjigu, odabrala sam Holy cow. Naslov mi je zvučao interesantno i neobično, a u to vrijeme trebalo mi je malo humora s obzirom da je počelo ludilo s koronom.

Glavni lik ove priče je ni manje, ni više nego krava imena Elsie Bovary koja živi na maloj farmi u sjevernom dijelu New Yorka. Često ima naviku zaviriti kroz prozor farmerove kuće kako bi gledala ono što ona naziva Box God, a nama je poznato pod nazivom televizija. No, Elsie misli kako su unutar te kutije nalaze bogovi koji prikazuju sudbinu svijeta. Pa tako jednog dana ugleda zastrašujuću istinu koja joj utjera strah u kosti – leševi krava obješeni su na metalnim kukama, oderane kože, raskomadani, krvavi…

“Feelings come and go, unless you don’t feel them. Then they stay, and hurt, and grow pear-shaped and weird.”

Esie shvaća da i nju čeka ista budućnost te donosi odluku da pod svaku cijenu mora pobjeći s farme – jedinog doma koji poznaje. U nepoznati svijet ne odlazi sama. Formira se neobično društvance koje također želi spasiti živu glavu. Osim nje, tu je svinja Jerry koja je samu sebe preimenovala u Shalom i puran Tom. Svatko od njih ima svoju određenu destinaciju za koju vjeruju da je to njihovo sigurno utočište. Elsie želi pobjeći u obećanu zemlju Indiju, mjesto gdje ljudi štuju krave i tretiraju ih kao bogove. Ona je neobična krava čija naracija podsjeća na glas adolescenta.

Knjiga koju imamo prilike čitati je zapravo njezin roman koji piše, a većinu vremena izgleda kao scenarij. Krava se u naslovima nekih poglavlja referira na pjesme svjetski poznatih bendova kao što je npr. Led Zeppelin (poglavlje se zove Babe, I’m gonna leave you). Krava koja propitkuje vjeru, rock i brojne druge teme – sve to je samo još jedan segment koji nam daje osjećaj da je riječ o tinejdžeru koji još uvijek traži svoj identitet.

“Then they just get it with their minds, intellectually, because if they got it with their hearts and souls, they would change, they would change and rejoin the animal kingdom and once again be proud to be called animals.”

Svinja koja se prvotno zvala Jerry, odlučuje promijeniti svoje ime u Shalmon i otići u Izrael, znajući da Židovi ne konzumiraju svinjsko meso. Puran Tom (eng. Turkey), smatra kako je njegova obećana zemlja Turska (eng. Turkey).

Autor osim antropomorfizma, humoristični-groteskni efekt dobiva i koristeći kalambur, stisku figuru poznatiju pod nazivom igra riječi (Turkey-Turkey). Trio doživljava nezaboravne avanture na Bliskom Istoku. Putujući od Turske do Izraela do Palestine i na konačno Elsieno odrediše – Mumbai.

Kao što sam navela na početku, razlog zašto sam odlučila prvo čitati tu knjigu je taj što mi je trebalo humora – i dobila sam ga, doista. Komična, ali i groteskna priča. No, Duchovny ipak progovara o ozbiljnoj temi i tijekom čitanja tjera nas da razmislimo kakav je naš odnos s drugim vrstama s kojima dijelimo planet. Bavi se pitanjima prava životinja i upravo koristeći se antropomorfizmom, želi čitatelju približiti životinje izazvati emocije i natjerati na spekuliranje.

“Hate is like a poison you make for your enemy that you end up swallowing yourself.”

Cijela knjiga napisana je na način kao da ju Elsie piše i dobar dio podsjeća na scenarij. Izvorno, ova knjiga je zapravo bila namijenjena za stvaranje animiranog filma, no iz nekog nepoznatog razloga, to se nije realiziralo iako smatram da je do odlična ideja. Cijelu ovu radnju mogu zamisliti u animiranom izdanju i iskreno, nadam se da će se to ipak ostvariti.

Kada sam naručila knjige Davida Duchovnyja, nisam znala što točno očekivati ali nakon čitanja ostala sam ugodno iznenađena, pomalo i šokirana. No, nakon malo proučavanja, to je bilo i za očekivati.

Prije nego li je postao poznati glumac, David je magistrirao englesku književnost na Yaleu i bio je čak na putu do doktorata. Pretpostavljam da je tada uletjela glumačka karijera. Zanimljiva činjenica je i ta da je prvo bio vegetarijanac, no sada za sebe govori da je pescetarijanac (osoba koja od mesa jede samo ribu).

“The difference in mind between man and the higher animals, great as it is, certainly is one of degree and not of kind. —CHARLES DARWIN”

Ovaj roman nije preveden kod nas, ali ako vam engleski ne predstavlja barijeru, na Book Depositoryju možete ga nabaviti po vrlo povoljnoj cijeni od svega 10 eura (oko 70 kuna). Također, super stvar je ta što kada naručuje s te stranice, ne plaćate poštarinu! Inače naručene knjige stignu do dva tjedna, što je sasvim ok.

Toplo vam preporučujem ovu knjigu, a mi se uskoro čitamo!