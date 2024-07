Trend 'kitovog repa': Nose ga samo odvažne poznate dame

Neki od nas vide vidljivu liniju gaćica (VPL) kao modni promašaj. Ali, odvažnim poznatim damama upravo to je cilj.

Izraz "rep kita" odnosi se na stil donjeg rublja s tangama koje se navlače iznad struka niskih traperica, hlača ili suknji. Na donjem dijelu leđa stvara V-oblik koji podsjeća na oblik kitovog repa.

Trend je prvi put uzeo maha u kasnim 1990-ima i ranim 2000-tima, kada ste često mogli vidjeti zvijezde poput Christine Aguilere kako pokazuju svoje tange na crvenom tepihu.

Kao i većina trendova koji cirkuliraju, ovaj se vratio u velikom stilu te mnoge 'it' djevojke već godinama "njišu" svoje kitove repove. To je ono što je najzabavnije u modi, nikad ne znamo što nas novo - a staro - čeka. I to 20 godina kasnije.

Najrecentniji primjer je na događaju Billboard Women in Music u ožujku, kad je Katy Perry nosila crveni dvodijelni outfit, s korzetom i crnim donjim rubljem, piše Mirror.

Osim nje, ovaj stil su "profurale" i Hailey Bieber, Dua Lipa, Kourtney Kardashian, Rita Ora i mnoge druge koje takvim outfitom mogu biti sigurne da su sve oči uprte u njih. A to je nekako i cilj.

