Trend u svijetu luksuza: Sve je dostupno u mini-me verzijama

Sve je počelo sa serijom s početka stoljeća, kad su američke epizode 'Toddlers and Tiaras' predstavljale male verzije žena. Zvijezde su bile pretjerano našminkane i stilizirane djevojčice koje su šetale po sceni i predstavljale svoje 'vrline'. S vremenom su dizajneri shvatili da i klinci moraju biti stylish kao i njihove mame, slavni ne znaju granice, pa sada imamo relevantan trend svih živih skupoća za malene.

Danas možemo nabaviti sve moguće modne hitove u mini verzijama, od Dior tenisica do Marni torbi, pa čak i glam haljine.

Naime, mini-me tržište ili kako ga još zovu 'baby bling' super cvate.

Mnoge obitelji i njihova djeca su influenceri, što nose to se prodaje. Dobri su primjeri iz dviju obitelji, jedna je reality, druga je kraljevska. Naime, djeca Kardashianki su modni uzori klincima diljem svijeta, a i ono što nose prinčevi i princeza od Kate i Williama također se odlično prodaje.

Ovaj trend zapravo je fascinacija javnosti prema životima slavnih osoba, a nastavlja se na njihovu djecu jer ona daju dojam njihova 'stvarnog života'. No i ona postaju marketinški alat - to je posebno izraženo u obiteljima kao Kardashian. Praktički od kad se rode, ta djeca postaju medijski izloženi te su 'ukrašeni' raznim brendovima. Naravno da sve to ima utjecaj na njihovo odrastanje i razvoj, no u svijetu pritiska popularnosti to pada u drugi plan.

I tako mini-me moda i baby bling predstavljaju spoj luksuza i života slavnih osoba, koji su u stanju stvoriti razne trendove.

Nedavno je North West, kći Kim Kardashian i Kanyea Westa, postala viralna - odnosno video u kojemu komentira maminu bisernu Schiaparelli haljinu za koju je rekla da je neukusna.

Malena ima 10 godina te je neki zovu modnom stručnjakinjom generacije Alpha. To su oni rođeni od 2010. naovamo.

North West je također nedavno osvanula na naslovnici magazina i-D.

Ovaj fenomen djece je sve prisutniji, sve prodaje, pa i mališani. Njihove obitelji i roditelji spremno ih predstavljaju kao bitan element u svijetu modnog spektakla u kojemu svatko može prodati nešto - bitno da je slavan, bez obzira na dob.

Nekada se djecu sakrivalo, slavni su se brinuli da im mališani odrastaju daleko od svjetla reflektora, a neki to rade i danas. No mnogi ulaze u igru, a na to se nastavljaju modni brendovi koji nude mini kolekcije, jer moda je na koncu ogroman biznis, u koji ulaze i bebe - zapravo, čim dođu na ovaj svijet, koji jako voli modni profit.