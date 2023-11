Trendi torbe koje se drže na top listama: Uočljivi lanci, kožnate varijante i logomanija

Foto: Dreamstime_

One su zvijezde sezone, jer trendi torbe koje obožavamo sezonama karakterističkog su izgleda. Mikro trendovi dolaze i odlaze, no one su dobar ulov, provjerite o kojim se detaljima radi

Kopiranje linka Nekim se stvarima često vraćamo - trendi torbe specifičnog dizajna spadaju u ovu priču. Kreativnost dizajnera i njihovih timova donosi nam niz dizajna koji zapravo spadaju u nekoliko grupacija. Među njima su kompaktne torbe, one s detaljem lanca, kao i mekane, povećih dimenzija. Foto: Dreamstime Lanac je jedan od onih koji nerijetko krasi samu ručku, ponegdje pojačan kožnatim trakama. Moguće je skratiti je ili produžiti, nositi na kratko ili dijagonalno preko tijela. Raznolikost nošenja glavno je svojstvo torba koje volimo sezonama. POGLEDAJTE VIDEO: Pokretanje videa ... Splitski bračni par izrađuje torbe od drva | Video: 24sata/pixsell Foto: Stella McCartney Oblik torbe također je specifičan, obli je prije nekoliko godina osvojio svijet stila te se sada divimo njegovim raznim verzijama. Predivno izgleda na dnevne, ali i večernje kombinacije. Spasit će i stilske prigode nešto glamuroznijeg karaktera, naročito ako se radi o nekoj upečatljivoj boji ili čisto crnom dizajnu. FORA TREND Velika pufasta jakna: Napuhana kreacija lako je osvojila svijet Foto: Dreamstime_ Logomanija je sveprisutna, niz brendova ističe se upravo po tome. Imena, slova, kratice i ostali znakovi koji asociraju na svijet brendova dio je svijeta mode još od osamdesetih. Postalo je važno tko što nosi, a odabrana imena znače luksuz. Mnogi se inspiriraju tim trendom pa vidimo i neke više pristupačne modne kompanije kako naglašavaju svoja imena. Torbice kao hodajuće reklame dio su stilova kojima se često vraćamo. Foto: Tod's Jedna od kraljica stilova je i bež kožnata torba - općenito je koža kao pravi i umjetni materijal na top listi trendova. Izdržljiva je, praktična i prostrana, u nju stanu i gadgeti, kojih je sve više u našoj svakodnevici. Stilovi koje dizajneri često predlažu nerijetko se referiraju na tehnologiju koja je uvijek uz nas - mobitele, tablete i laptope. Ipak, praktičnost je ono što želimo od modnog dodatka koji je uvijek uz nas.