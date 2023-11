Velika pufasta jakna: Napuhana kreacija lako je osvojila svijet

Među 'krivce' spada brend Balenciaga, odnosno kreativni direktor Demna Gvasalia koji je prije manje od deset godina predstavio mega jakne na pisti, donoseći novi vid slojevitog odijevanja. Bilo je to impozantno i impresivno, no sada smo se već navikli - nosimo velike jakne i mega ramena, želimo da nam silueta bude što moćnija. To je power dressing na sportski način, ipak je ta velika jakna došla sa skijaških padina i trčanja šumom.

Foto: Tom Ford / John Lewis

Pa su došli ti prirodni trendovi, na koncu pojačani pandemijom, kad su mnogi shvatili da je boravak u prirodi uistinu blagodat za duh i tijelo. S time su došle i razne kolekcije mega jakni, koja nije samo lijepa za šumu, već je i više nego adekvatna za šetnju gradom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Tjedan mode McQueen | Video: Goran Čižmešija/24sata

Iako se čini nova, pufasta, podstavljena jakna ima raznoliku povijest - davne 1936. Eddie Bauer započinje tu priču. Naime ovaj je inovator izumio jaknu prošivene teksture, izoliranu guščjim paperjem, nakon iskustva hipotermije tijekom zimskog ribolova u Washingtonu. Time je zapravo postavio osnovu za ono što danas zovemo tehničkom odjećom.

Foto: Instagram / loewe.com

Dvije godine kasnije, modni dizajner Charles James dizajnirao je večernji sako koji je podsjećao na skraćeni poplun, kojemu je dao ime pneumatska jakna. Smatrao je da će biti jednokratna, odnosno tek kao eksperiment. No, svijet mode dobio je jedan novi stilski element.

Foto: Christian Vierig

Mnogi dizajneri i kuće danas kombiniraju estetski atraktivne elemente i 'smart' tekstil, odnosno onaj koji nas čuva od vlage, kiše i vjetra, no opet izgleda - lijepo.

Kompanije se referiraju na styling u prirodi, no opet da je jednostavno i nosivo iz dana u dan. I tu dolazimo do snažne reference na udobnost, jer kretanje od odjeće zahtijeva da ona bude savršeno komotna.

Trend pufastih jakni pojačale su i kompanije koje idu naprijed, u potrazi su za tehnološkim inovacijama. Prepoznat ćete ih po dizajnu koji zna podsjećati i na futurizam, očita je oduševljenost uniformama sa svemirskog broda.

Tijekom devedesetih ova jakna dobiva posebno mjesto na modnoj sceni, postaje hit street style mode. S vremenom je preuzimaju cool cure koje donose neke nove stilske eksperimente, a danas imamo čitavu paletu super kombinacija.

Pufasta je jakna i dio glazbene kulture, neko vrijeme reperi su je nosili u spotovima, na koncertima, na premijerama.

Danas je puf jakna chic komad koji okreće novo poglavlje sa stilom, no i dalje je 'smart', jako topla i ugodna, jer ipak to su pravila na kojima je nastala.