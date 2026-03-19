Trendovi iz 90-ih koji se vraćaju

Devedesete su desetljeće koje i dalje snažno utječe na modu, zabavu i pop kulturu. Stilovi koji su nekada dominirali ulicama i ormarima ponovno se pojavljuju, ovaj put u modernim i osvježenim verzijama. Od odjevnih komada poput tube topova i rebrastih majica, do modnih dodataka poput plastičnih chokera te retro tehnologije i dekoracija, ’90-e su svuda oko nas
1. Lanac za ključeve ili novčanik. Metalni lanac pričvršćen za remen i novčanik ili ključeve pružao je i stil i sigurnost. Danas se ovaj izgled ponovno pojavljuje kroz streetwear brendove i modne piste.
| Foto: 123RF
Foto: 123RF
| Foto: 123RF
2. Cipele sa četvrtastim vrhom.
Cipele i čizme s četvrtastim vrhom bile su čest izbor u ormarima ’90-ih. Geometrijski oblik ponovno se pojavljuje u kolekcijama obuće, često u kombinaciji s minimalističkim dizajnom.
| Foto: 123RF
3. Sunčane naočale u boji.
Obojene leće u nijansama žute, ružičaste i plave bile su popularan modni dodatak u ’90-ima. Ovaj razigrani stil naočala vratio se kao način da se jednostavnim odjevnim kombinacijama doda osobnost.
| Foto: 123RF
4. Kopče za kosu.
Velike kopče za kosu nekada su bile brzo rješenje za podizanje kose u užurbanim danima. Ovaj dodatak ponovno je popularan zbog praktičnosti i ležernog izgleda.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
5. Pamučne polo majice.
Kratke pamučne polo majice bile su uobičajene u casual odjevnim kombinacijama ’90-ih. Danas se stil pojavljuje u modernim kolekcijama s ažuriranim tkaninama i užim krojevima.
| Foto: 123RF
6. Tube Tops.
Ovi topovi bili su nezaobilazan komad tijekom toplih mjeseci ’90-ih. Jednostavan, top bez naramenica vratio se kao dio ljetnih ormara i festivalske mode.
| Foto: Amazon
7. Mrežasti topovi.
Prozirni mrežasti topovi nošeni preko potkošulja ili braletta bili su česti u modi kasnih ’90-ih. Slični slojeviti stilovi ponovno se pojavljuju u suvremenom street styleu.
| Foto: Amazon
8. Patchwork traper.
Traper komadi izrađeni od sašivenih zakrpa različitih tkanina privukli su pažnju tijekom desetljeća. Dizajneri su ponovno oživjeli koncept s modernim krojevima i raznolikim teksturama.
| Foto: 123RF
9. Nakit od perlica.
Šarene ogrlice i narukvice od perlica posebno su bile popularne među tinejdžerima krajem ’90-ih. Ručno rađene verzije i razigrani dizajni pronašli su novu publiku.
| Foto: 123RF
10. Vreća za sjedenje. Ovaj razigrani trend namještaja ponovno se pojavljuje u retro-inspiriranom uređenju.
| Foto: 123RF
11. Velur trenirke.
Velur trenirke privukle su pažnju kroz kulturu slavnih krajem ’90-ih i početkom 2000-ih. Udobni usklađeni kompleti vratili su se u modernim stilovima.
| Foto: 123RF
12. Vjetrovke.
Lagane vjetrovke u svijetlim kombinacijama boja definirale su mnoge sportske kombinacije ’90-ih. Vintage verzije i novi modeli ponovno su postali popularni.
| Foto: 123RF
13. Rebrasti topovi bez rukava.
Jednostavni rebrasti topovi bez rukava činili su osnovu mnogih casual kombinacija. Ovaj osnovni komad vratio se kao svestrani komad u ormaru.
| Foto: 123RF
14. Dekoracije koje svijetle u mraku.
Zvjezdice i naljepnice koje svijetle u mraku nekada su prekrivale stropove spavaćih soba. Slične nostalgične dekoracije ponovno se pojavljuju u studentskim sobama i tematskim interijerima.
| Foto: 123RF
15. CD playeri i boomboxovi.
Iako streaming i dalje dominira, interes za starije glazbene formate raste. Prijenosni CD playeri i boomboxovi u retro stilu ponovno su dio nekih glazbenih postavki.
| Foto: 123RF
16. Plastične ogrlice-chokeri.
Elastične plastične choker ogrlice, često nazvane tattoo chokers, bile su česti modni dodatak tijekom desetljeća. Jednostavan stil nakita ponovno je popularan među mlađom modnom publikom.
| Foto: 123RF
17. Zidovi od kolaža iz časopisa.
Tinejdžeri u ’90-ima često su ukrašavali zidove izrezanim slikama slavnih i umjetničkim motivima iz časopisa. Stil kolažnih zidova ponovno se pojavljuje u uređenju spavaćih soba inspiriranom društvenim mrežama.
| Foto: 123RF
18. Fotoaparati za jednokratnu upotrebu.
Fotoaparati za jednokratnu upotrebu bili su nezaobilazni na zabavama i tijekom putovanja. Jednostavan point-and-shoot format vratio se jer ljudi traže spontaniji pristup fotografiji.
| Foto: 123RF
19. Gliter za tijelo.
Nekada se koristio na koncertima, zabavama i u klubovima. Ovaj sjajni kozmetički dodatak vratio se u moderne beauty trendove i festivalsku kulturu.
| Foto: 123RF
20. Role.
Role su bile iznimno popularne tijekom desetljeća. Aktivnost se vratila u mnogim gradovima, zajedno s retro-inspiriranim rolama i šarenom opremom.
| Foto: 123RF