Trening imuniteta: Što je to i kako možemo istrenirati svoj?

Moguće je preuzeti kontrolu nad imunološkom funkcijom, baš kao možemo preuzeti kontrolu nad prehranom ili rutinom vježbanja, kaže dr. Jeffrey Bland

<p>Sve je više dokaza da možemo učiniti mnogo više od slijepog 'jačanja' imunološke aktivnosti.</p><p>- Preko prehrane i načina života učimo kako smanjiti proizvodnju oštećenih imunoloških stanica u našem tijelu. Učimo kako eliminirati te stanice i njihove poruke. Učimo kako zamijeniti te oštećene stanice novim imunološkim stanicama, neopterećenim tim porukama. To znači imuno podmlađivanje - kaže dr. Jeffrey Bland, otac funkcionalne medicine.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (savjeti za jak imunitet):</p><p>On smatra da je moguće preuzeti kontrolu nad imunološkom funkcijom, baš kao što možemo preuzeti kontrolu nad prehranom ili rutinom vježbanja.</p><p>- Možete izgraditi elastičnost u svom imunološkom odgovoru, baš kao što gradite mišiće. Vaš imunološki sustav neprestano tumači signale iz vanjskog svijeta, a sposobnost vašeg tijela da učinkovito i precizno obrađuje te informacije jednaka je zdravlju. Što je bolji trening, to je bolji odgovor - kaže Bland.</p><h2>Kako trenirati imunitet</h2><p>Spavanje: Svakodnevno spavajte 7 do 8 sati.</p><p>Vježbanje: Dajte prednost redovnim svakodnevnim aktivnostima. Čak i jedan sat brzog hodanja može imati vrlo pozitivan utjecaj na funkciju imunološkog sustava.</p><p>Način života: Budite svaki dan 20 do 30 minuta na otvorenom.</p><p>Stres: Učinite svaki dan nešto što vam daje osjećaj mira. Čitanje, slušanje glazbe, bavljenje meditacijom ... što god vam odgovara.</p><p>Prehrana: Prehrana nije jednoznačna za sve. Ni jedna dijeta neće optimizirati imunološku funkciju za sve, ali evo nekoliko razumnih smjernica:</p><p>Vremenski ograničena prehrana: Konzumirajte svu hranu tijekom razdoblja od 10 sati, izbjegavajući hranu tijekom preostalih 14 sati. Utvrđeno je da vremenski ograničena prehrana pomaže u stabilizaciji metabolizma i imunološke funkcije.</p><p>Dodaci prehrani: Kroz opsežna istraživanja tijekom posljednjih 20 godina, pokazalo se da su ove hranjive tvari važne za zdravu imunološku funkciju. Postoji mnogo dokaza da se mnoge hranjive tvari ne mogu samo prehranom unijeti u organizam. Samo razgovarate sa svojim liječnikom prije nego što ih dodate u svoju redovnu rutinu.</p><p>Okoliš: Ograničite izloženost kemikalijama u zraku, vodi i hrani. To uključuje pretjeranu upotrebu lijekova koji se prodaju bez recepta, kao i proizvode za kućnu i osobnu njegu koji mogu opteretiti vaš imunološki sustav, piše <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/how-to-train-your-immune-system-from-functional-medicine-expert">mindbodygreen</a>.</p>