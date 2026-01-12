Nakon niza potresa iz Makarske su evakuirani žene i djeca. I prije toga Makarska je bila napušten grad, a nakon sedmog uzastopnog potresa uslijedili su kiša i jugo i rastjerali stanovnike glavom bez obzira
NA DANŠNJI DAN PLUS+
Tresao se jug Dalmacije u jutarnjim satima, stanovnici pobjegli glavom bez obzira
Čitanje članka: 1 min
Nitko nije spavao!, naslov je vijesti na naslovnici Večernjeg lista na današnji dan 1962. godine u reportaži iz Makarske koju je pogodila serija potresa. U 5.32 sata zabilježen je sedmi uzastopni potres (prvi je zabilježen još 7. siječnja), a Makarska je već i prije toga nalikovala na napušteni stravičan grad. Najjači zabilježeni potres imao je snagu 8 stupnjeva Merkalijeve ljestvice.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku