Legenda o Babi Marti koja utječe na vrijeme u ožujku način je na koji su ljudi nekad objašnjavali ćudljivost ranog proljeća i prenosi se s koljena na koljeno u balkanskoj predaji
Nije dobro kad je Baba Marta bijesna i pokazuje zube
Priče o Babi Marti - babi koja predviđa ili je odgovorna za promjene vremena u ožujku (mart) - dio su bogate narodne predaje u mnogim državama koje se manjim ili većim dijelom nalaze na Balkanu. To je mitska starica kroz čije se raspoloženje često prikazuju promjene vremena u rano proljeće, pa ona, tako, u predajama zna biti blaga, ali i hladna, bijesna i opasna te često mijenja raspoloženje iz dana u dan.
