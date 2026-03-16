Nije dobro kad je Baba Marta bijesna i pokazuje zube

Priče o Babi Marti - babi koja predviđa ili je odgovorna za promjene vremena u ožujku (mart) - dio su bogate narodne predaje u mnogim državama koje se manjim ili većim dijelom nalaze na Balkanu. To je mitska starica kroz čije se raspoloženje često prikazuju promjene vremena u rano proljeće, pa ona, tako, u predajama zna biti blaga, ali i hladna, bijesna i opasna te često mijenja raspoloženje iz dana u dan.