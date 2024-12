Trgovine najavile sniženja do čak 50 posto: Evo kada kreću

Prema informacijama iz Hrvatske gospodarske komore (HGK), zimska sniženja u Hrvatskoj započinju 27. prosinca i mogu trajati maksimalno 60 dana, dakle do kraja veljače, no to ovisi i o odluci pojedinih trgovina. Najave kažu da će u nekima od njih naći i popusti veći od 60 posto.

Kupci to, bez sumnje, jedva čekaju, pa neka istraživanja pokazuju da se kod nas čak 70 posto ukupnih roba proda na sniženjima.

U nekim trgovinama sniženja su već oglašena i u većini slučajeva počinju u aplikacijama, već u četvrtak, 26. prosinca u večernjim satima (od 19 sati), a nakon toga i putem internetske prodaje, dok popusti u trgovinama kreću od petka 27. prosinca.

Ipak, veliki popusti često su samo mamac za nepromišljene kupnje, ali i za lažna sniženja cijena. Zato valja pripaziti na ove stvari:

Tijekom sniženja trgovci su obvezni prikazati dvije cijene – onu na sniženju i najnižu cijenu u posljednjih 30 dana. Ovo vam omogućuje da provjerite stvarnu vrijednost popusta. Za kupljenu robu vrijede prava potrošača, uključujući mogućnost reklamacije zbog materijalnog nedostatka proizvoda u roku od dvije godine. Lažne internetske trgovine sve su češća pojava. Prije kupnje provjerite recenzije i sigurnost stranice, a podatke o kartici dijelite samo na provjerenim platformama. Ni u kom slučaju prilikom online kupnje ne ostavljajte podatke o svojoj kartici i zapamtite – nikada ne dijelite/šaljite presliku kartice, broj kartice ili PIN.

Među prvima su sniženje najavili brendovi Inditex grupacije, Zara, Massimo Dutti, Oysho, Bershka, Pull&Bear i Stradivarius, ali i neki drugi.

